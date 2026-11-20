20/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Una joven universitaria de 19 años fue rescatada por la Policía Nacional tras ser captada por una banda de delincuentes que operaba bajo la modalidad del falso taxi colectivo. La intervención ocurrió a la altura del kilómetro 30 de la carretera Panamericana Sur, en el distrito de Lurín, luego de una persecución policial que terminó con un presunto integrante fallecido.

Feroz persecución en la Panamericana Sur

Según las primeras investigaciones, la víctima abordó un automóvil negro que ofrecía el servicio informal de colectivo en el puente Brisas de Villa, en Villa El Salvador. Sin embargo, durante el recorrido, el vehículo se desvió de su ruta habitual y sus ocupantes habrían intentado despojarla de sus pertenencias mediante amenazas con un arma de fuego.

Ante esta situación, los agentes policiales iniciaron la persecución del automóvil, en cuyo interior viajaban tres personas: el conductor, identificado con el alias de 'Larry', una mujer que ocupaba el asiento posterior y un sujeto que iba como copiloto. Este último habría disparado contra los efectivos cuando los delincuentes intentaban escapar de la intervención.

Los policías repelieron el ataque y alcanzaron al presunto atacante, quien resultó herido por los proyectiles. Posteriormente, fue trasladado al Hospital de Emergencias de Villa El Salvador, donde llegó sin signos vitales. Así lo informó el comandante Manuel Molina, jefe del Departamento de Investigación Criminal de Chorrillos y Barranco, quien brindó detalles sobre el operativo.

"En El Salvador, la chica toma el falso, taxi y desvía su ruta. En ese desvío, pero se van a quitarle sus pertenencias a su víctima amenazándola con un arma de fuego en el interior para hacerlo más llamativo y entrar en confianza, había otra mujer que también ha sido detenida el conductor y otro tercera persona, que es la que porta alma, y que dicha sea de paso, quizá fugar y disparó, pero fue repelido de forma contundente", indicó.

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Mujer era pieza clave en la banda criminal

La organización criminal fue identificada como 'Los Secos del Sur'. Durante la intervención, los agentes incautaron un arma de fuego y una mochila. Además, luego de conocerse la captura de los sospechosos, otras dos personas se comunicaron con las autoridades para denunciar que también habrían sido víctimas de esta misma banda delictiva.

Sobre la distribución de funciones dentro de la organización, el comandante Molina explicó que cada integrante cumplía un papel específico para facilitar los asaltos y evitar levantar sospechas entre los pasajeros.

"Uno de ellos en el conductor, y la chica que también está allí, se encarga de brindar confianza al pasajero, porque uno cuando sube a un taxi, mira, entonces si ves a una dama, entra en confianza el pasajero para poder abordar el vehículo, porque imagínese nadie va a subir un vehículo vacío, es imposible (...) y la persona la otra persona que ha sido como copiloto, era el que disparó", agregó.

Finalmente, la Policía Nacional informó que ya seguía los pasos de esta banda mediante labores de inteligencia, debido a las denuncias recibidas por su presunta participación en diversos delitos. La joven universitaria no sufrió lesiones y pudo reencontrarse con sus familiares. En tanto, los detenidos serán puestos a disposición del Ministerio Público para continuar con las diligencias correspondientes.