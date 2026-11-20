20/11/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Va por un tercer periodo de gobierno. Nayib Bukele inscribió oficialmente ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) su candidatura a la Presidencia de El Salvador, en las Elecciones Generales 2027, en las que parte como favorito para la reelección.

Bukele va por su tercer mandato en El Salvador: así lo anunció

El panorama político en El Salvador se ve marcado por las Elecciones Generales 2027. Horas antes de que venciera el plazo para la inscripción de candidaturas a la presidencia y vicepresidencia, Nayib Bukele y Félix Ulloa llegaron hasta la sede del Tribunal Supremo Electoral en la noche del último jueves 19 de noviembre.

Acompañado por alrededor de 3 mil simpatizantes, el político derechista de 45 años registró su postulación ante el TSE y aprovechó el momento para pedirles su apoyo para salir a votar el 28 de febrero del 2027 por él para que "El Salvador no vuelva al pasado".

"Necesitamos salir a votar, necesitamos decirles a nuestra familia, amigos que salgan a votar (...) que el 28 de febrero sea una fiesta nacional y que todos salgamos a votar en masas", expresó Bukele y aseguró que "El Salvador es ahora un ejemplo para muchos países".

Como se recuerda, el líder salvadoreño modificó la Constitución en 2025 para eliminar el límite al número de mandatos presidenciales, que no permitía más de dos, y ganó las primarias de su partido Nuevas Ideas (NI) en julio.

Bukele compite por un tercer período consecutivo al frente del Ejecutivo.

Elecciones Generales en El Salvador: Bukele pide respetar los resultados

Pero no todo quedó ahí, ya que Bukele, luego de entregar las credenciales, salió a la puerta principal del recinto del TSE para dirigirse a la militancia y recordar los orígenes de Nuevas Ideas.

"En este país sí hay democracia, hay 11 partidos y todos pueden participar. Ahora vamos a una elección democrática y también con libertad de expresión", indicó el actual mandatario de El Salvador.

Nayib Bukele reiteró que los comicios que se tienen programado para el 28 de febrero del 2027 será en un ambiente democrático, "respetando la decisión del pueblo salvadoreño expresada en las urnas". Asimismo, pidió a su partido político no confiarse de las encuestas y, a sus seguidores, emitir, custodiar, contar, defender y transmitir cada sufragio en las mesas receptoras porque el escrutinio determina los resultados electorales.

Bukele pide a sus simpatizantes votar por él en las Elecciones 2027 en El Salvador.

Candidtura de Bukele en plena ofensiva en Haití

Bukele formalizó su candidatura en momentos en que mantiene un despliegue de más de 2 mil soldados en Haití, azotado por poderosas pandillas que secuestraron a cuatro aerotécnicos salvadoreños el pasado 18 de octubre.

El contingente salvadoreño ha lanzado ataques contra jefes pandilleros y ha realizado un acuerdo con Haití que podría ampliar su presencia en el país, según precisan medios internacionales como France 24.

De esa manera, Nayib Bukele inscribió oficialmente su candidatura para competir por un tercer período consecutivo al frente del Ejecutivo, en las elecciones generales 2027. El actual mandatario de El Salvador estuvo acompañado de simpatizantes y de Félix Ulloa quien va por la vicepresidencia del país.