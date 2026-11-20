20/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¿Subió o bajó? Descubre cuál es el precio del dólar hoy, viernes 20 de noviembre, y a cuánto cotiza el tipo de cambio para la compra y venta en el mercado paralelo y la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

¿Cuál es el precio del dólar hoy en Perú?

Tener conocimiento de la cotización del tipo de cambio del dólar en el Perú, hace que los ciudadanos realicen movimientos financieros informados en favor de su economía y puedan cuidar mejor su poder adquisitivo.

Por esa razón, conocer el valor de la moneda estadounidense en el mercado cambiario peruano se mantiene como uno de los principales indicadores observados por la ciudadanía, empresas e inversionistas, quienes realizan transferencias, tienen ahorros o realizan pagos vinculados con esta divisa.

En ese marco, para anticiparte a los cambios que pueda presentar el dólar en la mañana de este viernes, te revelamos cuál es el tipo de cambio para la compra y venta de la moneda extranjera en nuestro país, de acuerdo a la Sunat, que representa la referencia oficial utilizada en operaciones tributarias, declaraciones aduaneras y registros contables en Perú.

VIERNES 20 DE NOVIEMBRE ¿Cuál es el precio del dólar HOY en Perú? Conoce a cuánto cotiza el tipo de cambio este 19 de noviembre Lee también COMPRA VENTA S/ 3,434 S/ 3,442

Estos valores dados a conocer en el portal oficial de la Sunat, reflejan una leve variación en la mañana de hoy: ¡al alza!, en comparación a los últimos días, en especial ayer, jueves 19 de noviembre, donde la compra era de S/ 3,426 y la venta tenía un precio de S/ 3,433.

Tipo de cambio del dólar paralelo este 20 de noviembre

Recuerda que el precio de esta divisa varía por múltiples factores económicos, políticos y sociales, tanto a nivel nacional como internacional, entre ellos, la política monetaria de EE. UU. (si la FED sube las tasas de interés, el dólar se fortalece porque atrae más inversiones.), precio de las commodities, inestabilidad política o económica local e intervención del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Por ello, también es ideal conocer el precio del dólar paralelo u 'Ocoña', también conocido como el 'dólar de la calle', que es uno de los más consultados en el país, especialmente por personas que buscan el mejor tipo de cambio en el mercado informal o paralelo. En ese marco, según el portal cuantoestaeldolar.pe, su cotización es la siguiente este 20 de noviembre:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3,420 | Venta S/3,450.

Precio del dólar paralelo u Ocoña.

¿A cuánto cerró el dólar ayer, según el BCRP?

El precio del dólar en el país cerró el jueves, 19 de noviembre, en 3,4510, (con una apertura de 3,4350), según lo dio a conocer el BCRP, mientras que el tipo de cambio interbancario concluyó con un valor promedio de 3,4379, con un máximo de 3,4500 y un mínimo de 3,4290.

En ese sentido, para quienes necesitan realizar pagos, comprar, enviar dinero al extranjero o cambiar sus ahorros, resulta recomendable conocer cuál es el precio y la cotización del tipo de cambio del dólar hoy, 20 de noviembre, para evitar pérdidas o afectaciones a su economía.