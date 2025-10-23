Presidente José Jerí lidera operativo nocturno en el Callao y promete atacar de frente a la delincuencia

23/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En una jornada que se extendió hasta altas horas de la madrugada, el presidente de la República, José Jerí, lideró un patrullaje policial en las calles del Callao, en el marco del estado de emergencia declarado en la región.

El operativo comenzó alrededor de las 11:00 p.m. culminando a las 2 de la mañana de este jueves 23 de octubre, con la llegada del mandatario a la nueva central de monitoreo de la Municipalidad del Callao, donde supervisó el trabajo de vigilancia y coordinación con las fuerzas del orden.

Posteriormente, Jerí recorrió a pie la avenida Jorge Chávez, continuando hacia el jirón Estados Unidos y la avenida Miguel Grau, hasta llegar al jirón Loreto, donde se reunió con las principales autoridades locales.

🔴🔵El presidente José Jerí lideró un patrullaje nocturno en el Callao junto a la Policía y autoridades locales, en el marco del estado de emergencia. Afirmó que "el estado de emergencia no detiene el crimen, pero lo combate de frente"



Autoridades locales acompañaron el operativo

Durante el recorrido, el jefe de Estado estuvo acompañado por el alcalde provincial del Callao, Pedro Espadado, el gobernador regional, Ciro Castillo, y congresistas representantes del primer puerto, quienes evaluaron junto al mandatario las acciones desplegadas en los puntos más conflictivos de la zona.

El patrullaje se extendió también por los Barracones, una de las áreas más afectadas por la criminalidad. Desde allí, el presidente se dirigió al complejo policial Alipio Ponce, donde pidió informes detallados sobre las intervenciones realizadas durante la noche.

El recorrido concluyó alrededor de las 2:00 a.m. en la comisaría de Ventanilla, donde fue recibido por el alcalde distrital. En ese punto, Jerí brindó declaraciones sobre la situación de seguridad en el primer puerto, destacando los esfuerzos de las fuerzas del orden para recuperar el control del territorio.

"El estado de emergencia no detiene el crimen, lo combate"

Consultado por Exitosa sobre un asesinato ocurrido en el sector de Pachacútec, el mandatario fue enfático al señalar que "el estado de emergencia no significa que no haya actos delincuenciales, pero sí representa un ataque directo contra ellos".

En compañía del jefe de la Región Policial Callao, José Antonio Figueroa Gonzales, se detallaron los resultados del operativo: cuatro armas de fuego incautadas, cuarenta y cinco municiones, marihuana y otros materiales ilegales.

Jerí subrayó que una de las prioridades del Gobierno es identificar el origen de las municiones que circulan entre los grupos criminales y fortalecer la inteligencia policial.

Tras finalizar el recorrido, el presidente regresó a Palacio de Gobierno pasada la medianoche, dejando en claro que la lucha contra la inseguridad en el Callao continuará de forma constante y articulada.

La presencia del mandatario José Jerí en las calles del Callao en pleno estado de emergencia tiene como finalidad combatir los altos índices de inseguridad que los pobladores del primer puerto sufren diariamente.