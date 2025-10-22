Alcalde de La Victoria confiesa ser víctima de extorsión en su distrito: "Yo estoy amenazado"

22/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En entrevista con Exitosa, el alcalde de La Victoria, Rubén Cano, confesó que él y algunos funcionarios de su comuna vienen siendo amenazados por sujetos que lotizan espacios en el distrito. "Están amenazando de muerte", comentó.

Alcalde La Victoria es extorsionado

La ola de extorsión en el Perú se agudiza cada vez y arrebata la vida a más personas, al respecto el burgomaestre victoriano afirmó que el país "está en guerra con el crimen organizado".

"Tenemos que cuidar nuestra policía, dotarlo de recursos, equiparlo, capacitarlo y que salga simplemente a la lucha. Estamos en guerra. El presidente cuando vino el primer día me gustó cuando dijo: "Estamos en guerra contra el crimen, contra la inseguridad ciudadana, contra la extorsión" Yo le creo, pienso que estamos en guerra", enfatizó.

Noticia en desarrollo...