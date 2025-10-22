RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Actualidad
En entrevista con Exitosa

Alcalde de La Victoria confiesa ser víctima de extorsión en su distrito: "Yo estoy amenazado"

El alcalde de La Victoria, Rubén Cano, reveló que es víctima de extorsión en su distrito. Asimismo, indicó que otros funcionarios de su comuna también.

Alcalde de La Victoria confiesa ser víctima de extorsión en su distrito
Alcalde de La Victoria confiesa ser víctima de extorsión en su distrito (Foto: Composición Exitosa)

22/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 22/10/2025

Síguenos en Google News Google News

En entrevista con Exitosa, el alcalde de La Victoria, Rubén Cano, confesó que él y algunos funcionarios de su comuna vienen siendo amenazados por sujetos que lotizan espacios en el distrito. "Están amenazando de muerte", comentó. 

Alcalde La Victoria es extorsionado

La ola de extorsión en el Perú se agudiza cada vez y arrebata la vida a más personas, al respecto el burgomaestre victoriano afirmó que el país "está en guerra con el crimen organizado".

"Tenemos que cuidar nuestra policía, dotarlo de recursos, equiparlo, capacitarlo y que salga simplemente a la lucha. Estamos en guerra. El presidente cuando vino el primer día me gustó cuando dijo: "Estamos en guerra contra el crimen, contra la inseguridad ciudadana, contra la extorsión" Yo le creo, pienso que estamos en guerra", enfatizó.

Noticia en desarrollo...

Madre de familia denuncia que fue detenida por 15 días luego de adquirir chips gratis
Lee también

Madre de familia denuncia que fue detenida por 15 días luego de adquirir chips gratis

José Jerí: Ex asesora del presidente, captada con él en fiesta COVID, fue nombrada en la PCM
Lee también

José Jerí: Ex asesora del presidente, captada con él en fiesta COVID, fue nombrada en la PCM

Temas relacionados amenazas extorsión La Victoria Rubén Cano

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA