'Generación Z' vuelve a las calles este 25 de octubre para exigir justicia por Eduardo Ruiz

Luego de 10 días del asesinato del joven rapero Eduardo Ruiz, conocido artísticamente como Tvrko, la Generación Z anunció una nueva marcha nacional para este sábado 25 de octubre. La movilización busca exigir justicia por la muerte del artista y rendirle homenaje tras su trágica partida.

Los colectivos juveniles informaron que el punto de preconcentración será la Plaza Francia, lugar donde el joven perdió la vida a causa de un disparo, a partir de las 2:30 p.m.

Posteriormente, los manifestantes se trasladarán hacia el Palacio de Justicia, donde se espera la llegada de más grupos desde las 5:00 p.m.

La convocatoria se realiza en medio de un contexto de tensión social, donde los jóvenes aseguran que no se quedarán callados ante la impunidad. En redes sociales, los organizadores compartieron mensajes como: "El 25 de octubre salimos a las calles por los que ya no pueden hacerlo".

Marcha en medio del estado de emergencia

Las protestas se desarrollarán mientras sigue vigente el estado de emergencia decretado por el presidente José Jerí en Lima y Callao por 30 días, como parte de la estrategia del Gobierno para enfrentar la ola de criminalidad que afecta al país.

Durante este periodo, se suspenden derechos constitucionales como la libertad de reunión, el libre tránsito y la inviolabilidad de domicilio. Además, toda actividad masiva deberá contar con autorización de las autoridades competentes.

A pesar de estas restricciones, diversos sectores han confirmado su participación. El vicepresidente de Asotrani señaló que los transportistas estarán presentes en la movilización en rechazo al asesinato del joven artista.

"Siempre vamos a estar presentes en cualquier marcha, más aún en rechazo al asesinato de Truko", manifestó.

De igual forma, el vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas, Julio Campos, expresó su apoyo a la manifestación. "Nos sumamos contra un Gobierno que no garantiza seguridad ni combate los asesinatos y extorsiones que sufre el país", declaró.

Dos marchas con mensajes opuestos

Mientras los colectivos juveniles se preparan para marchar en memoria de Eduardo Ruiz, otro grupo de ciudadanos ha convocado a una movilización en apoyo a la Policía Nacional del Perú (PNP).

Bajo los lemas "Gran marcha nacional" y "Policía resiste", los organizadores llaman a reunirse en el Campo de Marte a las 3 p.m. para expresar su respaldo a las fuerzas del orden en la denominada "marcha por la paz".

Esta convocatoria ocurre pese a que el comandante general de la PNP, Óscar Arriola, confirmó que el suboficial de tercera Luis Magallanes fue quien realizó el disparo que terminó con la vida del joven rapero.

Con estas movilizaciones simultáneas, el país se prepara para una jornada marcada por el duelo, la indignación y la demanda de justicia, en la que la 'Generación Z' busca hacer oír su voz frente a la violencia y la inseguridad que golpean al Perú.