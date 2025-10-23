Policía es asesinado en su vehículo particular en pleno estado de emergencia en Carabayllo

23/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En medio del segundo día del estado de emergencia declarado por el Ejecutivo en Lima y Callao, un policía fue asesinado en el interior de su vehículo particular, en el sector de San Pedro en el distrito de Carabayllo.

Efectivo policial es asesinado

Se trata del alférez Jhordy Steiner Escobedo Mori, quien laboraba en la comisaría del distrito. El efectivo se encontraba con su enamorada en el interior de su vehículo que estaba estacionado a pocas cuadras de su vivienda, cuando desconocidos se acercaron a la unidad para disparar a quema ropa.

El ataque fue claramente directo contra el agente policial, pues su pareja informó que dos sujetos la obligaron a bajar de la unidad para disparar al hombre. La mujer, al atestiguar lo ocurrido dio a viso a los familiares de hombre para trasladarlo rápidamente hasta el Hospital de Puente Piedra, en donde el personal médico certificó su fallecimiento.

La escena ha sido cercado por agentes de la Policía Nacional del Perú para facilitar los trabajos de los peritos de criminalística y el representante del Ministerio Público, quienes vienen realizando diligencias en el lugar y el vehículo en donde se observa la casaca del policía caído. Son aproximadamente 4 los casquillos hallados en la zona y, aparentemente, se habría hallado el arma del efectivo fallecido.

PNP lamenta pérdida

Hasta la zona llegó el jefe de la Región Policial Lima, el General Manuel Vidarte, quien expresó el dolor de la institución policial por lo sucedido e informó que se ha descartado que el ataque se halla dado por extorsión, robo o por venganza.

"No se tiene claro la manera como ha sido victimado, pero él había salido recién de franco y estaba con su señorita enamorada aquí en esta zona y falta esclarecer algunas cosas para saber como a podido ser victimado. (...) No ha sido un robo y tampoco ha sido un acto de extorsión ni tampoco puede determinarse como un ajuste de cuentas o una venganza", detalló.

Además, informó el arma del policía fallecido se encuentra con la cacerina colocada pero sin municiones, por lo que para determinar si fue usada durante el ataque deberá pasar previamente por una pericia.

