Keillys Aguilera admite haber asesinado a su esposo en Breña y revela que el crimen fue planificado con su cuñada

El asesinato de Alexander Valverde Laines estremeció al distrito de Breña, luego de que su cuerpo fuera encontrado dentro de la maletera de un vehículo con placa B4F-133.

El hallazgo ocurrió el 2 de octubre, varios días después de que su esposa, Keillys Aguilera Meneses, reportara falsamente que el hombre había salido de viaje.

Durante las primeras horas de la investigación, Aguilera mantuvo su versión inicial. Sin embargo, al ser llevada a la Dirincri, confesó que asesinó a su esposo el 21 de septiembre y que no actuó sola. La Policía descubrió que el crimen había sido planificado junto a su cuñada, quien también participó en la ejecución del homicidio.

Keillys Aguilera confesó haber asesinado a su esposo y ocultado el cuerpo en la maletera de un auto en Breña. El crimen, planeado junto a su cuñada, expone una historia de maltrato, abuso y venganza.





La confesión ante la Dirincri

En su declaración, Keillys Aguilera Meneses admitió que el asesinato fue consecuencia de años de violencia familiar. Según relató, su esposo la agredía física y psicológicamente, además de someterla a actos indecorosos contra su voluntad.

"Empezó a obligarme a salir con otros hombres", reveló ante los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Esa noche, contó, pidió ayuda a su cuñada para poner fin a los abusos. Ambas esperaron a que Alexander Valverde se durmiera, lo inmovilizaron y lo atacaron hasta causarle la muerte.

Después del crimen, escondieron el cuerpo en la maletera del vehículo del propio fallecido, que dejaron estacionado a varias cuadras de su vivienda. Aguilera aseguró sentirse arrepentida por lo ocurrido, aunque admitió que el acto fue planeado con antelación.

Un segundo crimen frustrado

Las investigaciones policiales revelaron que el asesinato tenía un doble propósito.De acuerdo con el testimonio de Keillys Aguilera, esa misma noche también planearon matar a Romel Valverde Laines, hermano del occiso.

"Mi cuñada me dijo que su esposo la maltrataba y la tenía amenazada", explicó la acusada ante la PNP.

Sin embargo, la intervención de los hijos del matrimonio impidió que el segundo homicidio se concretara.Horas después, ambas mujeres fueron detenidas y trasladadas a la sede de la Dirincri, donde continúan las diligencias a cargo de la División de Homicidios.

El caso ha generado gran conmoción en Lima, mientras la Policía y el Ministerio Público buscan esclarecer todos los detalles del crimen y las motivaciones detrás del parricidio por parte de Keillys Aguilera