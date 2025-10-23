Senamhi advierte aumento de temperatura y fuertes vientos en la sierra y costa sur este 24 y 25 de octubre

23/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que los días 24 y 25 de octubre se registrará un incremento de la temperatura diurna en gran parte del territorio nacional.

De acuerdo con el aviso meteorológico N.º 373, de nivel naranja, se esperan temperaturas de moderada a fuerte intensidad en la sierra y de moderada intensidad en la costa sur.

Este fenómeno afectará principalmente a los departamentos de Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, Puno y Tacna.

El Senamhi explicó que durante estos días se presentará escasa nubosidad hacia el mediodía, lo que favorecerá un aumento de la radiación ultravioleta (UV). Por ello, recomendó a la población protegerse del sol mediante el uso de bloqueador, sombreros y ropa adecuada para evitar daños en la piel.

Radiación UV y temperaturas extremas

Según el pronóstico, el viernes 24 de octubre se prevén temperaturas máximas entre 25 °C y 33 °C en la sierra norte, entre 22 °C y 29 °C en la sierra centro, y entre 21 °C y 30 °C en la sierra sur.

En tanto, en la costa sur se alcanzarán temperaturas de entre 22 °C y 33 °C, lo que representa un aumento significativo respecto a los promedios habituales para esta época del año.

El organismo también detalló que se presentarán ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 45 km/h, sobre todo durante las horas de la tarde. Este fenómeno podría provocar movimiento de polvo y afectar las condiciones de visibilidad en zonas abiertas.

Ante ello, el Senamhi exhortó a las autoridades locales y regionales a tomar medidas preventivas para minimizar los posibles impactos del incremento térmico, especialmente en sectores agrícolas y ganaderos de altura.

Vientos intensos y neblina en la costa

El aviso meteorológico N.º 374, de nivel amarillo, advierte sobre el incremento de la velocidad del viento en la costa, también los días 24 y 25 de octubre, con intensidad de ligera a moderada.

El fenómeno podría generar levantamiento de polvo y arena, así como reducción de la visibilidad horizontal, afectando la circulación vehicular y las actividades al aire libre.

Asimismo, se prevé cobertura nubosa acompañada de llovizna, niebla y neblina, especialmente en zonas cercanas al litoral, durante la madrugada y primeras horas de la mañana.

El Senamhi estimó que el viernes 24 de octubre se registrarán vientos de hasta 33 km/h en la costa norte y alrededor de 34 km/h en la costa centro.

Los departamentos afectados por este fenómeno serán Áncash, Lima (incluido el Callao), La Libertad, Lambayeque, Piura y Tumbes.

El organismo meteorológico recomendó a la ciudadanía mantenerse informada a través de los canales oficiales del Senamhi y adoptar precauciones frente a los cambios bruscos del clima, especialmente en actividades expuestas al aire libre.