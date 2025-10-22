José Jerí: Ex asesora del presidente captada con él en fiesta COVID, fue nombrada en la PCM

22/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Con la firma del premier Ernesto Álvarez Miranda, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) aprobó el nombramiento de una ex asesora que tuvo el presidente de la República, José Jerí, cuando empezó sus labores como congresista. La mujer fue captada junto al jefe de Estado en una fiesta COVID.

Allegada a Jerí desde su llegada al Parlamento

Mediante una resolución oficial, la PCM confirma que la abogada Stephany Alexandra Vega Morón ha sido elegida para ocupar el cargo de Asesor de Alta Dirección del Despacho que se encontraba vacante en este órgano. Tras revisar su perfil profesional, fue elegida para cumplir con las funciones de este puesto.

"De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 27594, Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento y designación de funcionarios públicos; y, el Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones de la Presidencia del Consejo de Ministros, aprobado por Resolución Ministerial N° 199-2025-PCМ", indica la resolución.

Resolución del nombramiento de Vega Morón en la PCM.

Según lo manifiesta el portal de la PCM, Vega Morón comenzará sus funciones en la Alta Dirección del Despacho a partir del 22 de octubre. Previamente, acompañó a José Jerí como asesora, cuando presidió la Comisión de Presupuesto del Congreso.

Polémica por fiesta COVID durante la pandemia

Corría el mes de febrero del 2022, cuando el ahora jefe de Estado, con otra apariencia física, fue captado por un medio local en una fiesta COVID. En las imágenes difundidas, se le apreció bailando una canción de reggaetón con una mujer que se mostraba muy sonriente y junto a ellos, Stephany Morón.

Según la información ofrecida en ese momento, el entonces parlamentario y su colaboradora, celebraban el cumpleaños de una funcionaria de la Municipalidad de La Molina, en una discoteca del distrito de Miraflores. La Comisión de Ética no sancionó a ninguno por participar de este evento.

Cabe precisar que el estado de emergencia en el Perú se levantó el 27 de octubre de ese año. Antes regían ciertas restricciones, como las reuniones sociales.

