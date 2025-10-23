Callao amanece con siete heridos de bala en su primer día bajo estado de emergencia

23/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En el primer día del estado de emergencia en el Callao, la violencia volvió a estremecer a los vecinos del primer puerto. Seis personas resultaron heridas tras una intensa balacera registrada en la urbanización Constanzo, una de las zonas más afectadas por la delincuencia.

Según las primeras investigaciones, un grupo de sujetos llegó hasta el cruce de los pasajes Arévalo y G, donde abrieron fuego sin piedad contra una combi estacionada en la vía. Los proyectiles alcanzaron a varias personas que se encontraban cerca del vehículo, entre ellas una madre de familia que vendía comida al paso en la puerta de su casa.

En el lugar del ataque, la Policía encontró cerca de 20 casquillos de bala, evidencia del nivel de violencia que se vivió durante el tiroteo. Los heridos fueron trasladados de emergencia al hospital Daniel Alcides Carrión, donde permanecen bajo observación médica.

🔴🔵El primer día del estado de emergencia comenzó con dos balaceras que dejaron siete heridos en la urbanización Constanzo y en Ventanilla. Entre las víctimas hay una madre de familia que vendía comida en la puerta de su casa. Vecinos exigen acciones urgentes ante la ola de... pic.twitter.com/8Fu77qPvm2 — Exitosa Noticias (@exitosape) October 23, 2025

Ataque armado en Ventanilla agrava la jornada

Horas más tarde, la violencia volvió a repetirse, esta vez en el distrito de Ventanilla, también dentro del primer puerto. En la calle 5 del asentamiento humano José María Arguedas, en el sector de Pachacútec, un grupo de amigos conversaba en plena vía pública cuando fueron sorprendidos por un atacante armado.

El sujeto, que llegó caminando desde la avenida Néstor Gambetta, disparó en al menos tres oportunidades antes de huir de la escena. Uno de los proyectiles impactó en Delver Stephen Manrique, de 39 años, quien resultó gravemente herido en el muslo y fue trasladado de inmediato al hospital de Ventanilla.

Los vecinos relataron que los disparos generaron pánico entre las familias de la zona, mientras los heridos eran atendidos por los servicios de emergencia. Este nuevo ataque eleva a siete el número total de víctimas durante el primer día de la medida decretada por el Ejecutivo.

Ciudadanos piden acciones efectivas ante ola criminal

El estado de emergencia en el Callao fue anunciado con el objetivo de recuperar el control del orden interno y reducir los índices delictivos que azotan al primer puerto.

Sin embargo, los hechos ocurridos en las primeras horas de su aplicación reflejan la magnitud del problema que enfrentan las autoridades.

Vecinos de las zonas afectadas expresaron su preocupación ante el incremento de los ataques armados, pidiendo mayor presencia policial y estrategias efectivas de patrullaje. Muchos temen que la violencia se mantenga pese al despliegue de las fuerzas del orden.

En su primera jornada bajo esta medida excepcional, el Callao registró siete personas heridas de bala en dos ataques distintos, una alarmante muestra de que el combate a la inseguridad ciudadana aún enfrenta enormes desafíos.