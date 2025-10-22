Pesca ilegal de pota por parte de embarcaciones asiáticas deja pérdidas millonarias, advierte la CCL

22/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Comisión de Asuntos Marítimos, Portuarios y Aduaneros de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), ha advertido que la pesca ilegal de pota por parte de embarcaciones asiáticas en el mar peruano, están perjudicando la economía nacional. El Estado registraría pérdidas millonarias por estas actividades.

Dos naciones asiáticas involucradas

Según el presidente de esta comisión, Alberto Ego Aguirre, indicó que este recursos marino, fundamental en la pesca artesanal e industrial en el Perú, se encuentra en peligro por el ingreso de navíos provenientes principalmente de Japón y China. Estas embarcaciones estarían extrayendo grandes toneladas de este molusco dentro del mar de Grau.

"Estas flotas extraen más de 500 mil toneladas métricas de pota al año, las procesan y transbordan en altamar sin pagar impuestos, sin generar empleo ni dejar divisas para el país. Mientras tanto, nuestros pescadores enfrentan vedas y restricciones que limitan su actividad", manifestó Ego Aguirre.

La pota se ha posicionado como el segundo recurso pesquero más importante por volumen y generación de empleo, de acuerdo al grupo de trabajo de la CCL. En 2022 se reportó una extracción de 457 mil toneladas y al año siguiente la cifra ascendió a 621 mil.

Sin embargo, la carencia de un sistema nacional de monitoreo y fiscalización le abre las puertas a estas naves extranjeras a operar sin fiscalización, asegura el dirigente gremial. Agregó que los gobiernos de donde provienen estas flotas subsidian el precio final y han creado una competencia desleal con las empresas nacionales hace décadas.

Soluciones que ofrece el CCL

La Comisión de Asuntos Marítimos, Portuarios y Aduaneros ha presentado al Ministerio de la Producción, al Ministerio de Defensa, a la Marina de Guerra del Perú y a las autoridades competentes, una serie de soluciones. Estas medidas urgentes evitarían que este molusco continúe siendo extraído ilegalmente por pescadores foráneos.

El decomiso de embarcaciones extranjeras que pesquen ilegalmente dentro del mar peruano.

La suspensión de todo apoyo logístico a estas flotas (combustible, avituallamiento, reparaciones y relevo de tripulación).

La ampliación de zonas de operación para las embarcaciones artesanales nacionales.

El fortalecimiento del sistema de vigilancia satelital nacional para garantizar un monitoreo efectivo de la biomasa marina.

Ego Aguirre precisó que en países vecinos como Argentina y Chile, estas actividades ilícitas son sancionadas por sus autoridades.

Las millones de toneladas de pota que son extraídas ilegalmente por embarcaciones asiáticas, están afectando la economía peruana, advierte la Cámara de Comercio de Lima. Para contrarrestarlo, ha sugerido medidas a diversas entidades del Estado.