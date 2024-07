Presuntos extorsionadores atacan a fiscalizadores en Gamarra: "Han invadido todo el damero B"

En exclusiva para Exitosa, Susana Saldaña, presidenta de la asociación de empresarios de Gamarra, denunció que extorsionadores tomaron el Damero B del emporio comercial. Añadido a ello, acotó que se habría agredido físicamente a los fiscalizadores municipales que enfrentaron a los delincuentes buscando tomar el Damero A.

En diálogo con Luis Aguilar para Hablemos Claro, la empresaria explicó que el mayor móvil de los grupos agresivos es la toma del Damero A. Ello con fines de poder cobrar cupos a los comerciantes ambulantes que operan en la zona.

"No es suficiente el Damero B, no es suficiente Huánuco, no es suficiente Aviación porque no lo mueven, ahora lo que quieren es el Damero A, que es su principal botín y el día de ayer han intentado tomar el Damero A disminuyendo al personal de Fiscalización. Tenemos una persona con 28 puntos y que gracias a Dios tenía un casco", lamentó Saldaña.