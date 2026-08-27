Presupuesto para infraestructura educativa recibiría inyección por declaratoria de emergencia, según Molinari

27/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El exviceministro de Gestión Pedagógica, Guillermo Molinari, se mostró esperanzador en que el presupuesto para atender la grave crisis de la infraestructura educativa pueda por fin ser destinado, en medio de la exigencia de cientos de padres de familia que claman al Gobierno por la seguridad de sus hijos.

Tal como es de conocimiento, Exitosa ha venido recorriendo diversas instituciones educativas del Rímac, San Juan de Miraflores y San Martín de Porres, donde se ha podido constatar las condiciones precarias en las que se desarrollan las clases escolares, situación que se agravaba cada día con la ocurrencia permanente de sismos de hasta fuerte intensidad.

Millonario déficit sería asumido por la declaratoria de situación de emergencia dictada por el Gobierno

En entrevista brindada este jueves 27 de agosto al programa "Informamos y Opinamos", Guillermo Molinari mencionó que para sanear dicho déficit en materia de infraestructura educativa, se requiere un aproximado de 150 000 millones de soles. En ese sentido, precisó que para este año, el presupuesto es de S/ 49 000 millones, de los cuales tan solo el 23 % es para dicho objetivo.

Teniendo en cuenta la declaratoria en situación de emergencia a la infraestructura educativa pública a nivel nacional que aprobó hoy el Gobierno, a través del Ministerio de Educación, calculó que la asignación de dinero será fundamental para empezar con las gestiones que permita garantizar las condiciones óptimas de las escuelas.

"Tendríamos que mirar estos montos que inicialmente se pasaron para lo del Fenómeno El Niño de cada uno de los sectores, en el caso de educación, en bienes y servicios, S/ 169 000 millones y en el tema de activos fueron S/ 84 millones, en total 254 millones. Creo que, una primera inyección de retorno de ese recurso va a poder ayudar a aliviar toda esta problemática", indicó.

🔴🔵 #InformamosYOpinamos 🗯🗯 | En entrevista para Exitosa, el exviceministro de Gestión Pedagógica, Guillermo Molinari, indicó que para sanear la infraestructura educativa se necesitan 150 mil millones de soles. Señaló que para este año el presupuesto es de S/ 49 mil millones,... pic.twitter.com/o2SiZDbqcf — Exitosa Noticias (@exitosape) August 28, 2026

Del mismo modo, Molinari indicó que cerca de 3 000 colegios presentan riesgo de colapso, sin contar los declarados los que presentan daños estructurales. Además, recordó que, el Ejecutivo se comprometió en construir un total de 2 000 instituciones educativas hasta 2031 y que van a reparar otros 3 000.

¿Qué dice lo dispuesto por el Gobierno?

Según el Decreto Supremo N.º 013-2026-MINEDU, el Ministerio de Educación elaborará de las normas necesarias para dar inicio al proceso de mejora de la infraestructura educativa nacional, así como la formulación de la propuesta normativa legal que crea el sistema funcional de infraestructura educativa de alcance nacional, y su ente rector adscrito.

Bajo esta consideración, el MINEDU tiene un plazo no mayor de 30 días hábiles para cumplir con lo señalado por el dispositivo.

Sobre la implementación de lo dispuesto en el presente decreto supremo, se financia con cargo al presupuesto institucional del Ministerio de Educación, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

Finalmente, el texto es refrendado por la presidenta Keiko Fujimori Higuchi y el ministro de Educación, José Antonio Chang Escobedo.