Puente Piedra: demuelen cerca de 11 viviendas para habilitar vía auxiliar de la Panamericana Norte

27/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Municipalidad de Puente Piedra inició este jueves 27 de agosto la demolición de 11 viviendas ubicadas en la zona de La Soledad, cerca del Parque El Recuerdo, como parte de un operativo para recuperar espacios destinados a la infraestructura vial.

De acuerdo con la jurisdicción, las edificaciones impedían la transitabilidad y afectaban el desarrollo del proyecto vial previsto para este sector de Lima Norte. La autoridad busca liberar el trazo para mejorar la circulación vehicular y peatonal.

Intervención genera reclamos vecinales

El operativo provocó resistencia entre las familias afectadas, quienes cuestionaron el procedimiento ejecutado por la comuna. Algunos propietarios sostienen que cuentan con títulos de propiedad y que mantienen sus pagos correspondientes al día.

Operación fue ejecutada por la Municipalidad de Puente Piedra, tras varios meses de notificaciones

Los vecinos también denunciaron las consecuencias de las demoliciones sobre sus inmuebles y servicios básicos. Según reportes, algunas intervenciones dejaron viviendas expuestas o inhabitables, además de generar interrupciones en los servicios de agua y electricidad.

La municipalidad, por su parte, sostiene que las ocupaciones habían sido notificadas previamente y que los procedimientos legales se desarrollaron durante varios meses antes de ejecutar las demoliciones.

Proyecto vial contempla nuevas obras

Las demoliciones están relacionadas con un proyecto de ampliación de vías y trazos urbanos entre las avenidas San Martín y Copacabana. La iniciativa contempla liberar terrenos para habilitar una vía auxiliar paralela a la Panamericana Norte.

Según la comuna, algunas construcciones también presentaban actividades comerciales, como lavado de vehículos, además de conexiones que fueron calificadas como clandestinas de agua y electricidad. Estas condiciones, afirmó el municipio, dificultaban la transitabilidad del sector.

La intervención forma parte de una serie de operativos realizados en Puente Piedra durante los últimos meses para recuperar áreas públicas. En abril se demolieron 22 puestos comerciales informales y en julio se retiraron estructuras irregulares en la calle Trinitarias.