Justicia dicta ocho años de cárcel para policía que se negó a ser intervenido tras invadir carril exclusivo del Metropolitano

27/08/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

La justicia peruana dictó una firme condena contra un miembro de la Policía Nacional. El comandante Manuel Canales, de 57 años, fue sentenciado a ocho años de prisión efectiva por el delito de desobediencia y resistencia a la autoridad, luego de haber sido intervenido en flagrancia por conducir un vehículo particular en la vía exclusiva del Metropolitano.

El hecho ocurrió en mayo de 2026, en el distrito de San Martín de Porres, a la altura de la estación Parque del Trabajo, donde el oficial fue sorprendido manejando mientras manipulaba su teléfono móvil.

🔴🔵 Policía Nacional suspende al comandante Manuel Antonio Canales Moscoso, tras agredir verbalmente y amedrentar a suboficial de tránsito que lo intervino al invadir la vía exclusiva del Metropolitano.



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El caso y las pruebas

Según la acusación de la fiscal provincial Beatriz Monroy Castillo, Canales se negó a detenerse pese a las órdenes legítimas de los efectivos intervinientes e incluso apeló a su rango policial para esquivar la medida. Durante la intervención, profirió frases denigrantes contra los agentes, lo que evidenció un quebrantamiento deliberado del principio de autoridad. Ante la flagrancia, fue detenido y trasladado a la dependencia policial.

La Fiscalía sustentó su acusación con diversas pruebas: el acta de intervención, las declaraciones de los policías presentes, la transcripción de los videos de la intervención, la inspección técnico policial, el comunicado de la Inspectoría General de la PNP y la hoja de consulta del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Gracias al inicio de proceso inmediato y a la prisión preventiva dictada por cuatro meses, el juicio se resolvió en apenas tres meses, logrando una condena firme y el pago de S/ 5 000 de reparación civil.

🚨 #LoÚltimo | Tercera Fiscalía Provincial Penal de Flagrancia Delictiva de Lima Norte logró que se condene a ocho años de prisión efectiva al comandante PNP Manuel Canales (57) por el delito de desobediencia y resistencia a la autoridad. El hoy sentenciado invadió en mayo último... pic.twitter.com/WACv7DpcnM — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) August 27, 2026

Un problema recurrente

El caso del comandante Canales no es aislado. La ATU y la PNP han impuesto más de 340 papeletas en lo que va del 2026 a conductores particulares que invaden la vía exclusiva del Metropolitano, con multas de S/ 440 y la acumulación de 20 puntos en el récord del conductor.

Sin embargo, investigaciones señalan que la cifra real es mucho mayor: se estima que al menos 100 vehículos invaden la vía cada día, lo que refleja una práctica cotidiana que afecta la seguridad y la operatividad del sistema.

La invasión de autos particulares genera retrasos en el servicio, pone en riesgo a los pasajeros y a los propios conductores, y evidencia la falta de conciencia ciudadana respecto a la normativa que reserva estos carriles para buses y vehículos de emergencia.

Al día se estima que alrededor de 100 vehículos invaden este carril exclusivo.

La condena contra Manuel Canales marca un precedente en la lucha contra la invasión de la vía exclusiva del Metropolitano. Más allá de la sanción individual, el caso pone en evidencia la magnitud de un problema que afecta diariamente a Lima y que requiere mayor control, educación vial y sanciones efectivas.

La justicia ha dado un paso importante, pero la solución integral pasa por reforzar la vigilancia y concientizar a los ciudadanos de que la vía exclusiva no es un espacio para la imprudencia, sino un eje vital del transporte público.