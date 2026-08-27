Transporte público de Lima continúa modernizándose: 30 buses nuevos se suman para conectar San Juan de Lurigancho con Chorrillos

27/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El transporte público de Lima continúa incorporando nuevas unidades con el objetivo de modernizar progresivamente el servicio que utilizan miles de pasajeros todos los días.

Esta vez, 30 buses nuevos de 12 metros se sumarán a la flota que opera en la capital y estarán destinados a reforzar la conexión entre San Juan de Lurigancho y Chorrillos a través de la ruta 1054.

La incorporación de estos buses se produce en un contexto en el que la renovación vehicular del transporte urbano viene avanzando de manera progresiva. Con estas 30 nuevas unidades, la cantidad de buses nuevos incorporados durante este proceso supera los 700 vehículos.

Nuevos buses conectarán SJL con Chorrillos

Estas unidades pertenecen a la empresa ETUL 4 S. A. y serán destinadas a la ruta 1054, servicio que conecta San Juan de Lurigancho con Chorrillos y permite articular distintos sectores de Lima a través de un recorrido que atiende desplazamientos entre dos zonas con una importante demanda de transporte.

La llegada de estos vehículos busca fortalecer la operación de esta ruta y aumentar la presencia de unidades con características más modernas. Los buses tienen una longitud de 12 metros y están equipados con GNV, mientras que sus validadores electrónicos representan otro componente de la transformación tecnológica que se viene implementando en el transporte urbano.

Para los usuarios, la renovación de la flota significa contar progresivamente con vehículos que sustituyan a unidades antiguas o con menor capacidad de respuesta frente a las necesidades actuales de movilidad.

La estrategia de la ATU contempla precisamente la sustitución gradual de vehículos antiguos por alternativas modernas que permitan mejorar las condiciones de prestación del servicio.

La presentación de los nuevos buses contó con la participación del presidente ejecutivo de la ATU, David Hernández; el ministro del Interior, César Astudillo; el gerente general de la empresa operadora y representantes del sector transporte.

Durante la actividad también se resaltó la necesidad de generar condiciones que permitan a los operadores formales acceder a financiamiento para continuar renovando sus unidades.

¿Por qué son importantes los títulos habilitantes?

La renovación de estos vehículos también está relacionada con las condiciones que tienen las empresas para realizar nuevas inversiones. Según explicó la ATU, los títulos habilitantes promovidos desde 2025 brindan mayor estabilidad jurídica a los operadores, lo que facilita que puedan planificar sus inversiones y presentar proyectos ante entidades financieras.

Esta previsibilidad puede resultar determinante para que las empresas formales consigan recursos destinados a adquirir nuevos vehículos y continuar reemplazando progresivamente sus flotas.

De esta manera, la modernización no depende únicamente de una compra aislada, sino de la posibilidad de que más operadores puedan acceder a mecanismos de financiamiento para renovar sus parques automotores.

La ATU sostiene que continuará impulsando acciones para incentivar la renovación vehicular y la inversión privada en el transporte público. El objetivo planteado es avanzar hacia un sistema con vehículos más modernos y mejores condiciones de operación para los pasajeros de Lima y Callao.