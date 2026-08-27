Inundaciones en Nepal y El Tíbet dejan al menos 17.000 menores afectados y 14 fallecidos

27/08/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Las inundaciones repentinas en Nepal dejaron al menos 14 niños muertos y afectaron a más de 17.000 menores, según UNICEF. El desastre golpeó los distritos de Rasuwa, Nuwakot y Dhading el 26 de agosto, mientras cientos de personas permanecen desaparecidas y continúan las operaciones de búsqueda.

Inundaciones causan graves daños

Según UNICEF, unas 332 personas habían fallecido hasta el momento de su reporte, entre ellas al menos 14 niños, mientras cientos continuaban desaparecidos. La organización advirtió que las cifras podían aumentar debido a que las autoridades mantenían las labores de búsqueda y rescate en las zonas afectadas.

Las aguas destruyeron o dejaron aisladas comunidades enteras y dañaron carreteras, puentes, sistemas de agua, instalaciones de energía y redes de telecomunicaciones. Estas condiciones dificultaron el acceso de los equipos de emergencia y complicaron la entrega de ayuda destinada a las familias que permanecen en las áreas más afectadas.

At least 17,000 children have been impacted by the devastating flash floods that tore through Rasuwa, Nuwakot and Dhading districts in Nepal on 26 August.



With partners, UNICEF is scaling up life-saving support across health, nutrition, water, sanitation and hygiene (WASH),... pic.twitter.com/bwRLTPi8c0 — UNICEF (@UNICEF) August 27, 2026

Al menos cuatro centros de salud resultaron gravemente dañados, lo que redujo el acceso de niños y familias a atención médica. La emergencia también afectó el sistema educativo: 18 escuelas quedaron completamente destruidas y otras 20 sufrieron daños, según el reporte difundido por UNICEF.

"Con el número de muertos todavía aumentando, sabemos que esta tragedia está lejos de terminar", declaró Alice Akunga, representante de UNICEF en Nepal.

Miles de menores necesitan ayuda

UNICEF informó que aproximadamente 10.000 niños en edad escolar necesitan apoyo urgente para continuar sus estudios. Entre las necesidades identificadas están centros temporales de aprendizaje, materiales escolares y apoyo psicológico para estudiantes y profesores afectados por las inundaciones.

La organización también desplegó equipos para brindar asistencia en salud, nutrición, agua, saneamiento, higiene, educación y protección infantil. Además, trabaja para identificar y reunir a menores que hayan quedado separados de sus familias durante la emergencia registrada en las zonas afectadas.

🚨Al menos 17 mil niños y niñas se han visto afectados por la gran riada entre Nepal y la región del Tíbet, reporta Unicef.



Estima que al menos 14 menores han fallecido, aunque se espera que las cifras aumenten.



"Los niños y niñas de Rasuwa y Dhading han visto cómo sus... pic.twitter.com/nFWyHrsk8e — El Universal (@El_Universal_Mx) August 27, 2026

Entre las medidas previstas figuran el envío de tiendas médicas, mosquiteros, kits para recién nacidos y alimentos terapéuticos destinados a menores con desnutrición aguda. También se distribuyen kits de higiene para familias, mientras equipos especializados ofrecen apoyo psicológico a quienes resultaron afectados.

UNICEF solicitó 17,2 millones de dólares para mantener la respuesta de emergencia y apoyar la recuperación inicial. La entidad señaló que los recursos permitirán atender necesidades urgentes de salud, nutrición, agua, educación, protección infantil y asistencia social mientras se determina el alcance total del desastre.

Las inundaciones en Nepal mantienen a miles de niños y familias en situación de emergencia. Con al menos 14 menores fallecidos y más de 17.000 niños afectados, las autoridades y organizaciones humanitarias continúan las labores de búsqueda, atención y entrega de ayuda en las zonas golpeadas.