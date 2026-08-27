Universitario de Deportes: Franco Velazco reporta que el club es viable

27/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El administrador provisional de Universitario de Deportes, Franco Velazco, presentó un balance financiero sumamente positivo durante su última conferencia de prensa. El directivo anunció de manera categórica que los ingresos de la institución crema alcanzaron la histórica cifra de 140 millones de soles en el último año.

Crecimiento financiero de Universitario e inclusión de acreedores en el Plan de Viabilidad

Este logro representa un crecimiento sostenido para el club, el cual consolida su posición económica en el fútbol peruano y demuestra un manejo eficiente de sus recursos comerciales e institucionales.

Este repunte financiero cobra mayor relevancia al compararlo con los resultados del ejercicio anterior, periodo en el que la entidad registró un total de 127 millones de soles. La diferencia a favor ratifica la efectividad de las estrategias comerciales implementadas bajo una administración que busca la sostenibilidad.

Respecto al marco legal y la relación con los acreedores, la dirigencia precisó la postura formal de la institución frente a las versiones que cuestionaban la transparencia del proceso de reestructuración.

"Dicen que Gremco no está en el Plan de Viabilidad. Falso. Porque si no tuviéramos a Gremco dentro del plan de viabilidad estaríamos incumpliendo la ley, la ley en el artículo 4 de la ley 32113 dice claramente que tenemos que consignar a todos los acreedores entre ellos a los comerciales y hemos sido tan correctos y decentes de consignar a Gremco dentro del plan de viabilidad", indicó.

🎙 Franco Velazco: "Dicen que Gremco no está en el Plan de Viabilidad. Eso es falso. [...] Gremco recién podría empezar a cobrar a partir del año 2035 en adelante". pic.twitter.com/HsT7RNQwyO — El Estratega (@estratega_10) August 27, 2026

Cronograma de pagos y disputas judiciales sobre la deuda comercial

La administración detalló los plazos normativos establecidos para la cancelación de las acreencias comerciales, priorizando las obligaciones laborales del club dentro del orden de prelación.

"Gremco va a cobrar porque es un acreedor comercial claramente no tiene la prioridad de un acreedor laboral va a cobrar o podría empezar a cobrar a partir del año 11 de la aprobación del Plan de Viabilidad, esto quiere decir a partir del año 2035 en adelante", señaló.

El directivo respondió además a los cuestionamientos públicos formulados contra la gestión financiera y la validez legal del plan trazado por la institución merengue. Además, explicó el motivo por el cual Gremco no podría cobrar desde el primer año.

"Los acreedores comerciales como Gremco no pueden cobrar antes porque su deuda y todos lo saben se encuentra en controversia judicial. Si yo le empiezo a pagar a partir del año 1 como lo he hecho a los laborales claramente si nosotros obtenemos un resultado favorable en los procesos judiciales, claramente no me van a devolver la plata", señaló.

En ese sentido, Franco Velazco reafirmó que el club Universitario de Deportes, mantendrá el cumplimiento riguroso del Plan de Viabilidad para proteger los activos del club y garantizar su estabilidad económica en los próximos años.