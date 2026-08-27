Alerta en los Andes: más de 500 lagunas presentan riesgo muy alto de desborde en Perú, según INAIGEM

27/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña (INAIGEM) identificó 528 lagunas glaciares con riesgo de desborde en el territorio nacional. De este total, 58 fueron clasificadas en el nivel de riesgo "muy alto".

La advertencia fue difundida tras la evaluación de los peligros asociados a los glaciares peruanos. El desprendimiento de masas de hielo o roca podría generar oleajes y posteriores desbordes capaces de provocar aluviones.

Huascarán concentra vigilancia

Uno de los principales puntos de atención se encuentra en el nevado Huascarán, en Áncash, donde el INAIGEM identificó sectores con mayor inestabilidad en sus picos norte y sur. La entidad evalúa los posibles escenarios ante eventuales desprendimientos.

La vigilancia también comprende diversas lagunas mediante sensores hidrometeorológicos, cámaras de transmisión en vivo y sistemas informáticos. Estos mecanismos permiten detectar anomalías y comunicar alertas a las autoridades para activar protocolos de respuesta.

¿En qué sectores se concentran las lagunas con mayor nivel de peligrosidad?

Las 58 lagunas identificadas como peligrosas se encuentran en las regiones de Áncash, Lima, Cusco, Puno, Junín y Huánuco. Áncash concentra el mayor número de casos críticos, entre los que destacan las lagunas Parón y Palcacocha.

Las lagunas Parón y Palcacocha son dos de los cuerpos de agua de origen glaciar más importantes

Refuerzan acciones de prevención

El INAIGEM plantea que las autoridades adopten medidas preventivas en las zonas identificadas con mayor peligro. Entre estas acciones figuran el mantenimiento de las lagunas y la implementación de infraestructura destinada a mejorar la seguridad y regulación hídrica.

Asimismo, la institución brinda asistencia técnica a los gobiernos locales para elaborar mapas de peligro, rutas de evacuación y zonas seguras frente a posibles aluviones. Estas herramientas buscan mejorar la capacidad de respuesta de las comunidades expuestas.

El monitoreo de lagunas glaciares es para prevenir desbordes violentos

De esta manera, las 58 lagunas clasificadas con riesgo muy alto permanecen como puntos prioritarios para la vigilancia y prevención. El INAIGEM busca que la información científica permita anticipar posibles desbordes y proteger a las poblaciones ubicadas en las zonas de influencia.