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Arañazo de gato: INS advierte sobre síntomas de la enfermedad causada por Bartonella henselae

El INS alertó que los arañazos, mordeduras y contacto de saliva con heridas abiertas pueden transmitir Bartonella henselae, bacteria relacionada con la enfermedad del arañazo de gato y diversos síntomas.

La enfermedad del gato se transmite por arañazos
La enfermedad del gato se transmite por arañazos (Composición Exitosa)

27/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 27/08/2026

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Un arañazo o mordedura de gato puede parecer una lesión menor, pero también puede transmitir Bartonella henselae, bacteria relacionada con la enfermedad del arañazo de gato. El INS recomienda limpiar inmediatamente cualquier herida y prestar atención a posibles síntomas posteriores, especialmente inflamación ganglionar, fiebre y malestar general.

Síntomas que pueden aparecer tras una lesión

Según el Instituto Nacional de Salud (INS), la enfermedad puede transmitirse mediante arañazos o mordeduras de gatos, así como cuando la saliva del animal entra en contacto con una herida abierta. La presencia de la bacteria está relacionada con gatos que han tenido contacto con pulgas, por lo que el control de estos parásitos forma parte de las medidas preventivas.

Entre las señales que pueden aparecer se encuentran ganglios inflamados y dolorosos cerca de la zona afectada, fiebre, cansancio, dolor de cabeza, falta de apetito y dolores musculares. La mayoría de personas sanas evoluciona favorablemente, aunque existen casos en los que pueden presentarse complicaciones que requieren atención médica.

La enfermedad también puede comprometer los ojos, hígado, bazo, sistema nervioso, huesos o corazón. Por ello, el INS recomienda acudir a un establecimiento de salud cuando los síntomas persisten, los ganglios aumentan de tamaño o aparecen alteraciones visuales y otros signos de deterioro.

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Lavado de heridas y control de pulgas

Ante un arañazo o mordedura, el INS recomienda lavar la zona afectada con abundante agua y jabón. También aconseja mantener a los gatos libres de pulgas, evitar juegos bruscos que puedan terminar en lesiones y no permitir que los animales laman heridas abiertas.

La prevención también incluye enseñar a los niños a relacionarse adecuadamente con los gatos, sobre todo durante momentos en los que el animal pueda reaccionar ante el contacto. Estas medidas buscan reducir el riesgo de lesiones y limitar las posibilidades de transmisión de la bacteria.

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Enfermedad del gato

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El INS cuenta además con una herramienta desarrollada para apoyar el diagnóstico de esta enfermedad. Se trata de un kit de inmunofluorescencia indirecta que permite detectar anticuerpos IgM e IgG relacionados con Bartonella henselae. El desarrollo obtuvo una patente de invención otorgada por Indecopi.

La enfermedad del arañazo de gato no significa que toda mordedura o rasguño produzca una infección. Sin embargo, la limpieza inmediata de la herida, el control de pulgas y la vigilancia de síntomas permiten actuar ante posibles señales relacionadas con Bartonella henselae y buscar atención médica cuando corresponda.

La alerta del INS sobre la enfermedad del arañazo de gato pone el foco en reconocer síntomas después de una mordedura o arañazo. La inflamación de ganglios, fiebre, cansancio y otros signos deben ser vigilados.

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