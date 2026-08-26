Callao será una fiesta: Sport Boys recibirá a Sporting Cristal en el Miguel Grau

26/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Sport Boys finalmente podrá ejercer su localía en el estadio Miguel Grau del Callao frente a Sporting Cristal, luego de una semana marcada por cambios de sede y gestiones para mantener el encuentro en el primer puerto.

El duelo corresponde a la séptima jornada del Torneo Clausura 2026 y se disputará con presencia exclusiva de aficionados locales.

El Miguel Grau priorizará el fútbol

La programación original había generado incertidumbre debido a que el recinto chalaco estaba reservado para el 'Chimpunazo 2026', festival de salsa organizado por el Gobierno Regional del Callao por el aniversario de la ciudad.

Por este motivo, inicialmente se contempló el estadio Hugo Sotil de Villa El Salvador como escenario alternativo para el compromiso entre 'rosados' y 'celestes.'

La 'Misilera' podrá sentir el respaldo de su gente en el crucial duelo ante Sporting Cristal

Gestiones definieron nueva sede

Ante la reacción de los seguidores de Sport Boys, el Gobierno Regional aceptó postergar el festival durante una semana para liberar el estadio. La institución local presentó una solicitud formal y recibió posteriormente el visto bueno.

El último requisito estuvo relacionado con las garantías de seguridad correspondientes. La Policía Nacional del Perú y la Dirección de Seguridad Deportiva aprobaron las condiciones necesarias, por lo que quedó confirmado que el partido regresará al Miguel Grau y tendrá únicamente hinchada del conjunto chalaco.

Rosados llegan en gran momento

Sport Boys afrontará este encuentro impulsado por su goleada 5-1 sobre Cienciano, resultado que le permitió ubicarse cuarto en el Clausura con 11 puntos. El equipo dirigido por Carlos Desio suma tres victorias, dos empates y una derrota en seis jornadas, mientras Sporting Cristal ocupa el sexto puesto con 10 unidades.

El conjunto celeste llegará después de perder 3-1 ante Alianza Atlético y tendrá las bajas de Gabriel Santana e Ian Wisdom por lesión. Además, Sport Boys intentará romper una larga racha negativa frente a Cristal, al que no derrota desde septiembre de 2007.

Tabla de posiciones Torneo Clausura - Fecha 6 (actualizada)

¿Por dónde se va a transmitir?

El encuentro se disputará este domingo 30 de agosto desde las 3:30 p.m. y podrá ser sintonizado exclusivamente a través de L1 MAX. La señal estará disponible en DirecTV (canales 604 y 1604 HD), Movistar TV (canales 14 y 714 HD), Claro TV (canales 61 y 528 HD), Best Cable (canal 12) y Latin Cable (canales 23 y 40.3 HD).

Dicho así, Sport Boys finalmente podrá ejercer su localía en el estadio Miguel Grau del Callao frente a Sporting Cristal, luego de una semana marcada por cambios de sede y gestiones para mantener el encuentro en el primer puerto.