Menor de edad fallece tras ser embestido por minivan cerca de colegio en Ventanilla

26/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un menor de edad falleció tras ser embestido por una minivan cuando cruzaba la avenida Arquitectos, en Ventanilla, a pocos metros del colegio Francisco Bolognesi. El trágico accidente ocurrió cuando la víctima retornaba a casa junto con otro niño, luego de comprar en una panadería de la zona.

Según la información recogida desde el lugar, ambos menores se disponían a cruzar la vía cuando fueron impactados intempestivamente por el vehículo. Producto del fuerte impacto, uno de ellos quedó inconsciente sobre la pista y tuvo que ser trasladado de inmediato por el propio conductor hacia el Hospital de Ventanilla.

Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados por el personal médico, los profesionales de turno solo pudieron confirmar que el menor había llegado sin signos vitales. La tragedia generó preocupación entre los vecinos, debido a que el accidente ocurrió a escasos metros de una institución educativa.

Inician investigación por muerte de menor

El otro menor que acompañaba a la víctima resultó ileso tras el accidente. Un padre de familia que se encontraba en la zona expresó su indignación y pidió que se esclarezcan las circunstancias en las que ocurrió el atropello y se determine si hubo alguna responsabilidad.

"No sabemos si el señor estaba yendo a velocidad o qué ha pasado, nosotros exigimos justicia, esto no se puede quedar así", expresó.

Tras el accidente, el conductor de la minivan quedó intervenido en la comisaría de Villa Los Reyes, donde se realizan las diligencias correspondientes. Entre los procedimientos se encuentran los exámenes toxicológicos y otras evaluaciones destinadas a determinar su responsabilidad en el hecho.

Asimismo, el vehículo involucrado fue trasladado hasta la dependencia policial para continuar con las investigaciones. Las autoridades deberán establecer cómo ocurrió el accidente y determinar las circunstancias que provocaron el fatal atropello del menor, mientras sus familiares esperan justicia por esta tragedia ocurrida cerca de un colegio.

🔴🔵 Ventanilla: niño muere tras ser arrollado por minivan cerca de colegio.



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Asesinato en Ventanilla

Una mujer embarazada, identificada como Katherine Amalia Pachas (20) fue asesinada a balazos frente a su propia madre en la zona de Pachacútec. Víctima tenía casi cuatro meses de gestación. El suceso ocurrió a tempranas horas de la mañana cuando ambas mujeres se dirigían a su centro de labores. Vecinos señalaron que el autor del crimen sería un hombre encapuchado vestido completamente de negro.

Una de las residentes, quien presenció el homicidio desde el interior de su vivienda, brindó detalles sobre la víctima y lo ocurrido.

"Yo me levanto rápido y asustada, comenzó a gritar la vecina y pidió auxilio. Ella ya iba a tener a su bebé, me acuerdo que se acercó muy emocionada para decirme que no me olvide de ella en la en Navida, estaba muy feliz ella. ¿Quién la habrá querido matar?", afirmó.

El hecho se registró durante las primeras horas de la mañana, cuando ambas mujeres se dirigían a su centro de trabajo. Según los vecinos, el presunto autor del crimen sería un sujeto encapuchado y vestido completamente de negro.