Partidos de hoy, miércoles 26 de agosto: horarios y canales para ver fútbol en vivo

26/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Si andas buscando qué partidos ver hoy, este miércoles 26 de agosto se viene con todo. La agenda de fútbol está recargada de partidazos para todos los gustos. Hay acción de la buena en LaLiga de España, la Leagues Cup, los playoffs de la Champions League y la Copa Sudamericana. Además, vas a poder seguir varios encuentros en vivo por TV y plataformas de streaming.

Entre los partidazos que se vienen en la fecha resaltan el Sporting Cristal vs. Sport Huancayo y el Atlético Grau vs. Sport Boys por la Copa Caliente, mientras que el Real Madrid se chocará contra la Real Sociedad en LaLiga. Además, la Copa Sudamericana se pone buena con el cruce entre River Plate e Independiente Santa Fe.

Partidos de la Copa Caliente

Sporting Cristal vs. Sport Huancayo — 3.00 p. m. — América TV, YouTube Bicolor+.

Atlético Grau vs. Sport Boys — 3.00 p. m. — YouTube Bicolor+.

Partidos de LaLiga de España

Real Madrid vs. Real Sociedad — 2.00 p. m. — ESPN, Disney Plus.

Partidos de la Champions League

AEK Atenas vs. Levski Sofía — 2.00 p. m. — Disney Plus Premium.

Olympique Lyon vs. Fenerbache — 2.00 p. m. — ESPN 2.

Viking vs. Dinamo Zagreb — 2.00 p. m. — ESPN 4.

Partidos de la Copa de la Liga de Inglaterra

Newcastle United vs. West Bromwich Albion — 1:45 p. m. — St. James' Park — Disney Plus.

Tottenham Hotspur vs. Charlton Athletic — 1:45 p. m. — Tottenham Hotspur Stadium — Disney Plus.

Bradford City vs. Burnley — 1:45 p. m. — Mbanq Valley Parade.

Preston North End vs. Everton — 2:00 p. m. — Deepdale Stadium — Disney Plus.

Partidos de la Liga Dimayor

Boyacá Chicó vs. Fortaleza CEIF — 4:00 p. m. — estadio La Independencia — Win+ Futbol, Win Play.

América de Cali vs. Junior — 8:00 p. m. — estadio Francisco Rivera Escobar de Palmira — RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol, Win PlayPlay.

Atlético Nacional vs. Deportivo Cali — 8:30 p. m. — estadio Atanasio Girardot — RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol, Win PlayPlay.

Partidos de la Copa de Brasil

Palmeiras vs. Santos — 7:30 p. m. — Nubank Parque — Globo.

Vasco da Gama vs. Vitória — 7:30 p. m. — estadio São Januário de Río de Janeiro — Globo.

Partido de la Copa Argentina

Aldosivi vs. Independiente Rivadavia — 5:15 p. m. — estadio Florencio Sola — TyC Sports.

Partidos de la Copa Sudamericana

River Plate vs. Independiente Santa Fe — 7.30 p. m. — ESPN, Disney Plus.

De esta forma, la jornada de hoy miércoles 26 de agosto se viene recontra cargada de fútbol en vivo para todos los gustos. Se juegan partidazos en la Copa Caliente, LaLiga, la Champions, la Liga Dimayor, las copas de Brasil y Argentina, y la Copa Sudamericana, con encuentros que prometen mucha emoción durante toda la jornada.