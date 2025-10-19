¡Atención! Senamhi advierte lluvias de moderada a fuerte intensidad en la sierra para las próximas horas

19/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió la ocurrencia de lluvias de moderada a fuerte intensidad en la sierra del Perú para las próximas horas. A continuación, te contamos los detalles para que puedas tomar todas tus precauciones.

¿Desde cuándo se registrarán las lluvias?

De acuerdo con la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente, se espera en la presencia de este fenómeno climatológico desde la medianoche del lunes 20 hasta las 11:59 p.m. del miércoles 22 de octubre en las regiones de Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lima, Pasco y Puno.

📢#Aviso #Senamhi #Minam Del 20 al 22 de octubre, se prevé precipitaciones en la sierra.



📲 https://t.co/90tTGPjWW8#PreparadosAnteLluviasIntensas Alista tu mochila de emergencia, organízate con tus vecinos y señala rutas de evacuación. pic.twitter.com/zyMYrEsfoY — Senamhi (@Senamhiperu) October 19, 2025

De acuerdo con el Aviso Meteorológico N.º 369, de fecha sábado 18 de octubre del presente mes, se prevé precipitaciones (nieve, granizo, aguanieve y lluvia), las cuales estarán acompañadas por descargas eléctricas y ráfagas de viento cercanas a los 45 km/h.

Asimismo, no se descarta la ocurrencia de lluvia dispersa y ligera hacia la costa. Además, el Senamhi estima la ocurrencia de granizo en zonas por encima de los 2 800 m s. n. m. y nevadas en localidades sobre los 3 900 m s. n. m. de la sierra central y sur.

En ese sentido, para el lunes 20 de octubre se esperan acumulados cercanos a los 18 mm/día en la sierra norte, alrededor de los 16 mm/día en la sierra central y valores próximos a los 12 mm/día en la sierra sur. El martes 21 de octubre ocurrirían acumulados de próximos a los 20 mm/día en la sierra norte, cerca de los 16 mm/día en la sierra central y valores cercanos a los 14 mm/día en la sierra sur. Por su parte, para el miércoles 22 también se esperan acumulados próximos a los 18 mm/día en la sierra norte, alrededor de los 14 mm/día en la sierra central y valores cercanos a los 12 mm/día en la sierra sur.

INDECI recomienda medidas de preparación

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), exhortó a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales a revisar las rutas de evacuación, a fin de que estén despejadas y debidamente señalizadas para dirigir a la población hacia una zona segura, así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en sus jurisdicciones en caso de presentarse alguna emergencia.

Además, recomienda a la población implementar un sistema de alerta temprana usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales; además, preparar y aplicar su Plan Familiar de Emergencias.

Agrega, que, monitoreará los departamentos alertados y que se encuentra coordinando con las autoridades regionales y locales los efectos del fenómeno meteorológico, con el objetivo de salvaguardar a la población de las regiones alertadas.

Por parte del Senamhi recomiendan que se refuercen los techos y las ventanas, asimismo, informar sobre postes y árboles inclinados en la vía pública a sus respectivas autoridades.

Teniendo en cuenta estas consideraciones, es importante que las autoridades asuman con mucha responsabilidad el presente aviso para evitar situaciones que puedan poner en peligro a sus respectivas comunidades al interior del país.