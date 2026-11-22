22/11/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Miley Cyrus volvió a dar el sí en el altar. La intérprete estadounidense se casó con el músico Maxx Morando el sábado 21 de noviembre, durante una ceremonia realizada en Palm Springs, California. El matrimonio, que reunió a sus familiares más cercanos, pone fin a meses de especulaciones sobre sus planes de boda y consolida una relación que comenzó hace más de cinco años.

¡Miley Cyrus dio nuevamente el sí!

Uno de los momentos que más llamó la atención fue la presencia de Billy Ray Cyrus, padre de la artista, quien apareció en fotografías junto a su hija y el nuevo integrante de la familia. Su asistencia cobró especial relevancia debido a los problemas y el distanciamiento que ambos habían atravesado durante los últimos años.

La celebración también contó con Tish Cyrus y Noah Cyrus, madre y hermana de la cantante, respectivamente. A ellos se sumó Liz Hurley, pareja de Billy Ray. Las imágenes que circularon en medios estadounidenses permitieron conocer parte del encuentro familiar y mostraron a los recién casados compartiendo este importante acontecimiento con sus seres queridos.

La unión estuvo precedida por una reunión especial la noche del viernes 20 de noviembre. Durante la cena de ensayo, los invitados disfrutaron de una velada en la que no faltaron los detalles personalizados. El menú llevaba las iniciales de Miley y Maxx, mientras que las mesas fueron decoradas con arreglos florales y velas.

La propuesta gastronómica incluyó filet mignon y ravioles de langosta de Maine. Para el momento dulce, los asistentes tuvieron tres alternativas: pastel de chocolate con caramelo, crème brûlée de vainilla y sorbete de frambuesa. Entre quienes compartieron algunos detalles de esta reunión estuvo Lily-Rose Purcell, hermanastra de la cantante.

La historia de amor de Miley y Maxx

El camino hacia el matrimonio comenzó en 2021, cuando ambos se conocieron gracias a unos amigos que organizaron una cita a ciegas. Desde entonces, el vínculo fue creciendo hasta convertirse en una relación estable. En diciembre de 2025 dieron un paso importante al anunciar su compromiso, luego de que Miley mostrara un anillo de diamantes diseñado especialmente para ella.

Durante los últimos años, Morando también se convirtió en uno de los acompañantes habituales de la artista en sus compromisos públicos y musicales. Incluso compartieron escenario en el Hollywood Bowl, donde interpretaron juntos una canción relacionada con el matrimonio. Ahora, esa complicidad trascendió los escenarios para convertirse en una unión formal.

Para Miley, este representa su segundo matrimonio. Anteriormente estuvo casada con Liam Hemsworth entre 2018 y 2019, después de una relación que comenzó en 2009. Tras aquella separación, la cantante atravesó una etapa de cambios personales y profesionales que marcó su carrera. Ahora inicia una nueva historia junto a Maxx, con quien decidió construir un futuro en común.