LIN SHAYE CONFIRMA SU VISITA A PERÚ: NUESTRO PAÍS SERÁ LA ÚNICA PARADA INTERNACIONAL DE LA GIRA PROMOCIONAL DE "LA NOCHE DEL DEMONIO: ESTÁN ENTRE NOSO

03/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Perú vuelve a ser protagonista. La reconocida actriz Lin Shaye, ícono del cine de terror y recordada por interpretar a la médium Elise Rainier en la franquicia Insidious, confirmó que viajará a Lima para celebrar el estreno de "La noche del demonio: Están entre nosotros". El anuncio se realizó a través de un video especialmente dirigido al público peruano, en el que compartió su entusiasmo por visitar el país.

"Hola Perú, soy Lin Shaye y tengo una noticia muy emocionante que por fin puedo compartir con ustedes. ¡Podré verlos en persona muy pronto! Sí, voy a visitar su hermoso país para celebrar el estreno de "La noche del demonio: Están entre nosotros" y estoy muy feliz por ello. No puedo esperar para verlos" expresó la actriz.

La visita de Shaye forma parte de la gira promocional de la película y tendrá a Perú como la única parada internacional fuera de los Estados Unidos, reafirmando la importancia del país dentro de la estrategia global de lanzamiento de Sony Pictures.

Durante su estadía, Lin Shaye participará en actividades promocionales de "La noche del demonio: Están entre nosotros" en Lima los días 10 y 11 de agosto, donde compartirá con medios de comunicación, creadores de contenido e invitados especiales como parte de la campaña de lanzamiento de la película.

Con una trayectoria de más de cinco décadas y más de 250 créditos entre cine y televisión, Lin Shaye se ha convertido en una de las actrices más queridas del género de terror. Su interpretación de Elise Rainier ha dejado una huella imborrable en espectadores de todo el mundo, consolidándola como uno de los rostros más emblemáticos de la franquicia Insidious.

En "La noche del demonio: Están entre nosotros", la historia vuelve a adentrarse en "The Further", el aterrador plano sobrenatural que se ha convertido en el sello distintivo de la saga, presentando un nuevo capítulo cargado de suspenso, tensión y horror paranormal.

El anuncio de su visita ha generado gran expectativa entre los seguidores peruanos del género, quienes tendrán la oportunidad de recibir a una de las figuras más importantes del cine de terror contemporáneo.

"La noche del demonio: Están entre nosotros" llegará a los cines de todo el Perú este 20 de agosto.