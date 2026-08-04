Precio del dólar HOY en Perú: conoce a cuánto cotiza el tipo de cambio este martes 4 de agosto

04/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El precio del dólar es un dato que muchos buscan identificar a tiempo antes de realizar cualquier operación financiera en Perú. Por ello, te revelamos cuál es la cotización del tipo de cambio para la apertura de la jornada de este martes 4 de agosto en el mercado oficial y paralelo.

¿Cuál es el precio el dólar hoy, 4 de agosto?

Si bien el ámbito político es un tema que ha mantenido a la expectativa a la ciudadanía en los últimos días, el sector económico también es un tema trascendental y que no se pasa desapercibido por inversionistas, empresarios y la ciudadanía en general.

Pues bien, en la mañana de este martes 4 de agosto, muchos buscan mantenerse informados sobre cuál es el precio del dólar en Perú, un indicador clave para nuestra economía porque influye directamente en el costo de productos importados, viajes, deudas, ahorros y diversas operaciones comerciales.

Identificar a tiempo cuál es el comportamiento de la divisa estadounidense en el mercado cambiario peruano te permitirá cuidar tu poder adquisitivo. Por ello, conoce cuál es la cotización del tipo de cambio para la compra y venta, según los valores reflejados en el portal oficial de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

MARTES 4 DE AGOSTO Precio del dólar hoy en Perú: este es el tipo de cambio para el lunes 3 de agosto Lee también COMPRA VENTA S/ 3,391 S/ 3,402

¿Subió el precio del dólar hoy? Los valores líneas más arriba reflejan que el dólar presentó una leve variación, en comparación al día de ayer, lunes 3 de agosto, donde la compra de la moneda en el mercado cambiario peruano era de S/ 3,391 y la venta a S/ S/ 3,400.

Tipo de cambio dólar paralelo en Perú

El precio del dólar varía constantemente debido a distintos factores. Por ello, es ideal también identificar cuál es el comportamiento de la divisa en el mercado paralelo o casas de cambio de Perú.

Así que para tomar mejores decisiones financiera, te revelamos a cuánto cotiza el tipo de cambio del dólar paralelo o también conocido como 'Ocoña', de acuerdo al portal cuántoestáeldólar.pe, para la mañana de este martes:

Mercado paralelo (casas de cambio): Compra S/ 3.380 | Venta S/ 3.405.

Cotización del tipo de cambio del dólar paralelo en Perú el 4 de agosto.

Así cerró la cotización del dólar ayer, 3 de agosto

Otra entidad del Estado, además de la Sunat, que te permite saber a cuánto cerró esta divisa es el Banco Central de Reserva (BCRP), que te revelamos a continuación:

El tipo de cambio del dólar cerró el lunes 3 de agosto en S/3,3990, (con una apertura de S/3,3910), mientras que el tipo de cambio interbancario cerró con un valor promedio de S/3,3961, con un máximo de S/3,3990 y un mínimo de S/3,3920.

Así que recuerda que conocer el precio del dólar y tipo de cambio de este 4 de agosto de 2026 no solo sirve para saber cuánto cuesta comprar o vender la moneda estadounidense. También permite a los ciudadanos tomar mejores decisiones sobre compras, viajes, ahorro, deudas y operaciones financieras.