Elecciones Regionales y Municipales 2026: ¿quiénes recibirán atención preferente para votar?

04/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El próximo domingo, 4 de cotubre, los ciudadanos volverán a las urnas para participar de la jornada de Elecciones Regionales y Municipales 2026. En medio de dicho contexto, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) dio a conocer qué personas serán las que recibirán una atención preferente para votar.

Las personas que recibirán atención preferente en las ERM 2026

Recordemos que, en los próximos comicios regionales y municipales del presente año, los peruanos elegirán a las futuras autoridades regionales y municipales para el período 2027-2030.

Como parte de los pormenores acerca de este proceso de sufragio, la entidad electoral ha difundido información sobre determinados grupos de electores que contarán con atención preferente en sus locales de votación y a su vez contarán con accesibilidad que facilite el ejercicio de su derecho a votar.

En ese sentido, la ONPE ha dispuesto que la consideración prioritaria esté centrada en cuatro equipos específicos de la población los cuales son las personas con discapacidad, gestantes, adultos mayores y electores con niños en brazos.

Para dichos ciudadanos, el organismo ha elaborado protocolos orientados a agilizar su desplazamiento y votar en sus determinadas mesas de sufragio. Con ello se busca eliminar barreras de acceso y permitir que puedan realizar el proceso de sufragar en las mejores condiciones.

🗳️ ¡Votar debe ser una experiencia accesible para todos!



📌 Conoce quiénes recibirán atención preferente en las Elecciones Regionales y Municipales 2026 y las medidas de accesibilidad previstas para facilitar su participación durante la jornada electoral.#ERM2026



1/2 pic.twitter.com/NJeKSGXkvk — ONPE (@ONPE_oficial) August 2, 2026

¿Cuáles son los beneficios previstos para estos grupos de electores?

Cabe señalar que, estos grupos de electores tendrán determinados beneficios previstos durante la jornadfa de Elecciones Regionales y Municipales 2026. Entre estos figuran que podrán ingresar al aula de votación sin la necesidad de realizar fila y recibir información así como apoyo de personal de la ONPE.

De igual manera, en el caso en que la mesa en que le toque realizar la votación se encuentre en un piso superior de difícil acceso, contará con la posibilidad de poder solicitar que se le habilite un módulo de sufragio para este tipo de situaciones.

Además, las personas que tengan discapacidad visual podrán solicitar una plantilla Braille, esto es válido solo en Lima Metropolitana y en el Callao. En tanto, se recomienda que los citados electores ingresen con una persona de confianza a la cabina de votación.

Para las próximas Elecciones Regionales y Municipales 2026, programadas para llevarse a cabo el domingo, 4 de octubre, la ONPE informó que las personas con discapacidad, gestantes, adultos mayores y electores con niños en brazos, recibirán una atención diferente. Todos estos electores contarán con beneficios establecidos por la entidad electoral.