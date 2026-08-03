Ferran Torres es captado muy cariñoso con luchador de artes marciales tras declaraciones de Marcos Llorente

03/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Ferran Torres anda en boca de todos otra vez por dejarse ver muy cariñoso con el luchador de artes marciales Ilia Topuria en Ibiza. Las picantes imágenes saltaron apenas unos días después de que Marcos Llorente saliera a dar la cara por las fotos donde aparece bien abrazado y dándole un beso en la mejilla al crack del Barcelona.

Ferran Torres e Ilia Topuria en Ibiza

Todo comenzó cuando fotografías y videos de Ferran Torres e Ilia Topuria disfrutando de una noche de fiesta comenzaron a circular en distintas plataformas digitales. En las imágenes, ambos deportistas aparecen bailando, conversando y compartiendo con evidente confianza durante su estadía en Ibiza.

BREAKING: Ilia Topuria and Ferran Torres Dance Together in Ibiza Nightclub. The pair, friends who bonded over a shared 'shark mentality,' sparked memes like 'we might be gay' and jokes about Topuria acting 'sus.' 😳pic.twitter.com/uF6hBZELU3 — The Combat Times (@thecombattimes) August 3, 2026

Como era de esperarse, las escenas no tardaron en convertirse en tema de conversación. Usuarios de X, Reddit y otras redes sociales publicaron memes, comentarios y todo tipo de teorías sobre la relación entre el futbolista del FC Barcelona y el reconocido luchador de artes marciales mixtas.

Algunas publicaciones incluso aseguraron que los deportistas se encontraban en una discoteca dirigida al público LGBTQ+. Sin embargo, hasta el momento no existe una confirmación oficial sobre el establecimiento ni sobre el contexto completo en el que fueron grabadas las imágenes.

Tampoco Ferran Torres ni Ilia Topuria se han pronunciado públicamente sobre los rumores. Por ello, las grabaciones únicamente muestran a dos personas celebrando juntas y no permiten confirmar una relación sentimental ni realizar conclusiones sobre su vida privada.

La aparición de Topuria se produce, además, en medio de una etapa de cambios personales para el peleador, luego de que se informara sobre el fin de su relación con Giorgina Uzcategui.

¿Qué dijo Marcos Llorente?

La atención sobre Ferran Torres había comenzado días antes, cuando se difundieron fotografías de sus vacaciones junto a Marcos Llorente. En ellas, los futbolistas aparecían abrazándose y dándose un beso en la mejilla, gestos que provocaron comentarios sobre la naturaleza de su amistad.

Luego de varios días de polémica, el jugador del Atlético de Madrid decidió responder mediante una ronda de preguntas en sus redes sociales. "Me sorprende que en 2026 siga generando debate que dos hombres se den 'cariño'. Pero luego veo cómo está el patio y lo entiendo", expresó Marcos Llorente.

El futbolista también defendió que los hombres puedan demostrar afecto sin temor a ser juzgados. "Para mí no hay nada más masculino que un hombre seguro de sí mismo, que no tiene miedo a demostrar afecto a otro amigo", agregó.

Así, Ferran Torres encendió de nuevo las redes al dejarse ver muy cariñoso con el luchador de artes marciales Ilia Topuria, al poco tiempo de que Marcos Llorente saliera a aclarar que entre amigos el amor es normal. Eso sí, por el momento ningún involucrado ha confirmado si hay algo más que una simple amistad.