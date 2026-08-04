Keiko Fujimori deja a todos sorprendidos al contar qué le envió Karen Schwarz a Palacio

04/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Keiko Fujimori volvió a colocarse en el centro de los comentarios, pero esta vez no fue por una decisión política. En plena transmisión desde Palacio, la presidenta sorprendió al mencionar a Karen Schwarz, esposa del cantante Ezio Oliva, y revelar qué recibió de la conductora y empresaria peruana.

Karen Schwarz envía regalo a Keiko Fujimori

Desde que asumió la banda presidencial el pasado 28 de julio, Keiko Fujimori no ha parado con los actos protocolares ni con la agenda oficial del Estado. Sin embargo, la mandataria decidió romper el libreto por un momento y, durante el fin de semana, prendió un live para ponerse en contacto con sus seguidores.

La mandataria comenzó a mostrar algunos de los obsequios que había recibido después de su toma de posesión. Entre agradecimientos y comentarios sobre las prendas elaboradas por diseñadores peruanos que utilizó durante esos días, Fujimori soltó un nombre que nadie esperaba escuchar desde Palacio de Gobierno: Karen Schwarz.

La conocida conductora de televisión, quien actualmente reside en España junto con su esposo, el cantante Ezio Oliva, habría estado atenta al inicio de esta nueva etapa política y decidió enviarle un paquete perteneciente a Valente, su marca de ropa modeladora.

Como quien conversa con sus seguidores desde la comodidad de su casa, Keiko reveló el detalle frente a cámaras y agradeció públicamente el gesto de la exreina de belleza.

¿Qué le envió Karen Schwarz a Keiko Fujimori?

Para sorpresa de quienes seguían la transmisión, el paquete contenía prendas modeladoras de Valente, una línea creada para adaptarse a distintos tipos de cuerpo. La mandataria aseguró que ya había utilizado las piezas y destacó la comodidad que sintió al llevarlas.

"También quiero agradecer a Karen Schwarz por enviarme prendas de su marca Valente; me resultaron muy cómodas", expresó Keiko Fujimori sonriente durante la transmisión.

La inesperada mención no tardó en llamar la atención en las redes sociales. Y es que no todos los días se escucha a una presidenta agradecer públicamente el envío de prendas modeladoras mientras transmite desde Palacio.

Karen Schwarz, por su parte, no había anunciado públicamente el envío antes de que Fujimori lo revelara. Fue la propia presidenta quien terminó contando el detalle y haciendo que el nombre de Valente circulara rápidamente en redes sociales.

Así, Keiko Fujimori confirmó que Karen Schwarz le envió a Palacio un paquete con prendas modeladoras de su marca Valente. La revelación, realizada durante una transmisión en vivo, sorprendió a los seguidores de la presidenta.