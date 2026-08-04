MTC convoca a organismos de Italia, España y Alemania para integrar investigaciones del accidente aéreo en Nasca

04/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Tras darse a conocer el accidente aéreo ocurrido en Nasca, en el que perdieron la vida 13 personas, entre ellas ciudadanos peruanos y extranjeros de nacionalidad italiana, española y alemana, las autoridades nacionales vienen realizando las pesquisas correspondientes. En ese marco, el MTC ha convocado a los organismos competentes de los países de origen de las víctimas y otros más para que participen en las investigaciones del caso.

MTC convoca a organismos internacionales a participar de la investigación

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informó que la investigación técnica del accidente aéreo ocurrido en la provincia de Nasca continúa avanzando con la participación de la Comisión de Investigación de Accidentes Aéreos (CIAA), entidad que ha iniciado las coordinaciones internacionales establecidas en los protocolos de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

Como parte del procedimiento, la CIAA cursó las notificaciones correspondientes a las autoridades de investigación de accidentes de Estados Unidos, Italia, España, Canadá y Alemania, con el objetivo de que estos países evalúen la designación de representantes acreditados que puedan participar en el proceso de investigación.

☝🏻 #MTC convocó a organismos de investigación de Italia 🇮🇹 , España 🇪🇸 y Alemania 🇩🇪 para integrarse a las investigaciones del accidente aéreo en Nasca.



👉🏻 El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informa que la Comisión de Investigación de Accidentes Aéreos (CIAA),... pic.twitter.com/wCMangvCSG — Ministerio de Transportes y Comunicaciones (@MTC_GobPeru) August 4, 2026

Lista de pasajeros fallecidos

Piloto: Américo Alejandro Salazar Cuellar

Copiloto: Irenka del Carpio Guanilo

Pasajeros de nacionalidad italiana:

Elena Sala Matteo Gianturco Lorenzo Angelucci Massimo Angelucci Cristina Maria Bianco Paolo Gianturco Pietro Gianturco

Pasajeros de nacionalidad alemana:

Hoffmann Gertrud Maria Hoffman Andreas

Pasajeros de nacionalidad española:

Alfredo Avilés Muñoz Yerro Ana Isabel Sánchez Muñoz

Pedido a organismos de Italia, Alemania y España

La medida responde a lo establecido en el Anexo 13 del Convenio sobre Aviación Civil Internacional, que regula la cooperación entre Estados en la investigación de accidentes e incidentes de aviación. Dicho mecanismo busca garantizar una investigación técnica con participación de especialistas cuando existan vínculos con la aeronave, sus componentes o las personas involucradas.

El MTC detalló que, durante la más reciente jornada de trabajo en la zona del accidente, el equipo de investigadores de la CIAA continuó con el recojo de evidencias.

Informe preliminar será presentado en 30 días

De acuerdo con los procedimientos establecidos, la CIAA elaborará un informe preliminar dentro de los 30 días posteriores al accidente aéreo. Este documento incluirá los principales hallazgos obtenidos durante las primeras fases de la investigación y servirá como base para el desarrollo del informe final.

Finalmente, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) reafirmó su compromiso de conducir una investigación técnica y transparente, en estricto cumplimiento de los estándares internacionales de seguridad operacional convocando a organismos de Italia, España y Alemania para integrar investigaciones del accidente aéreo en Nasca.