Sedapal anuncia corte de agua en Lima: estos distritos se verán afectados el 5 de agosto

04/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡A llenar los baldes ya! Sedapal anuncia nuevo corte del servicio de agua potable programado para el 5 de agosto. Conoce qué distritos de Lima se verán afectados y en qué horario será la interrupción temporal.

¿Sin agua en Lima? Motivo del corte temporal del servicio

Si tenías pensado hacer uso del agua potable en tu hogar el miércoles 5 de agosto, lo ideal es revisar primero el cronograma oficial de Sedapal donde se detalla en qué distritos será el corte de agua programado.

De acuerdo a la empresa estatal, la medida responde a trabajos de mantenimiento preventivo que tiene como finalidad seguir brindando un servicio de calidad y garantizar la optimización del suministro.

Entre las labores técnicas a realizar están la limpieza de reservorios, trabajos de empalme de tubería y más, por lo que insta a sus usuarios a tomar medidas preventivas desde ya para aminorar el impacto de no contar con el servicio de agua potable por determinadas horas. Recuerda que el corte no será en todo Lima, sino en determinados sectores y horarios.

Distritos afectados por corte de agua el 5 de agosto

Para conocer a detalle los cortes de agua programados por Sedapal, así como interrupciones imprevistas, puedes hacer clic en el siguiente ENLACE. A continuación, te revelamos qué distritos se verán afectados con la medida este 5 de agosto:

En Villa María del Triunfo

Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. en P.J. Tablada de Lurín. Cuadrante: A.H. Tres Marías, A.H. El Porvenir, A.H. 25 de Diciembre. Asimismo, Sedapal reveló qué otros sectores del distrito se verán afectados el miércoles:

Zonas sin servicio temporal el 5 de agosto.

Áreas afectadas en Lurigancho

Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. en APV Paz y Desarrollo San Pedro y San Pablo, Asoc. Las Praderas de San Antonio, Asoc. San Juan de Jicamarca.

En San Juan de Lurigancho

Desde las 9:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. en A.H. San Hilarión Ampliación.

Desde las 9:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. en Urb. Residencial Horizonte de Zárate.

Desde la 1:00 p.m. hasta las 11:00 p.m. en A.H. Los Ángeles.

En Los Olivos

Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m. en Urb. La Floresta de Pro, A.H. Los Olivos de Pro sector C, Asoc. Los Ángeles de San Diego II etapa, Asoc. Viv. Paraíso Dorado I, Asoc. Viv. Rinconada de Pro, Urb. Las Casuarinas de San Diego, Urb. Pro sector 7ma etapa, Urb. San Diego I y II etapa Vipol, Urb. San Diego I etapa, Urb. Santísima Cruz de San Diego.

En Santa Anita

Desde la 1:00 p.m. hasta las 11:50 p.m. en Coop. Manuel Correa, Urb. Universal III etapa, Urb. Los Ficus, Conj. Resid. Recrea, Urb. Santa Rosa de Quives, Urb. La Achirana 2da etapa, Urb. Los Robles, Urb. Santa Anita II sector Fundo Puente Industrial, Urb. Santa Angélica, Urb. Santa Lucía, Urb. Los Ayllus, Urb. Huertos de Santa Lucía, Asoc. Indiana Santa Rosa.

Ante el anuncio del corte de agua en diversos distritos de Lima el 5 de agosto, Sedapal pone a la disposición de los usuarios el número del Aquafono (01) 317-8000 para cualquier consulta sobre algún inconveniente que presenten en el servicio.