Proturismo pide al Gobierno imponer orden y retirar vehículos turísticos que no cumplan con las normas

04/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, el director ejecutivo de Proturismo, Tito Alegría, exhortó al Gobierno a reforzar de inmediato la fiscalización de los servicios turísticos en Nasca.

En ese sentido, pidió retirar de circulación a los buses panorámicos, tubulares y avionetas que no cumplan con estándares de seguridad

Falta de fiscalización

Tito Alegría afirmó que existen vehículos turísticos que no son inspeccionados, carecen del debido registro y, pese a ello, continúan operando.

"Lamentablemente no se fiscaliza, no se genera una limpieza del parque automotor de buses panorámicos ilegales, ni con los tubulares que deben salir del parque automotor", señaló.

Tubulares modificados ilegalmente

Asimismo, indicó que varios tubulares son adaptados de manera irregular para llevar una mayor cantidad de pasajeros que la permitida.

"En el tema de los tubulares, compran camionetas 4x4 de diferentes marcas siniestradas, las cortan y las alargan, realmente hacen un transformer. Esos carros o vehículos que no permiten más de 8 o 12 personas, la transformar para 20 o 22 personas", detalló.

Piden retiro inmediato

Además, expresó su confianza en que el Gobierno de Keiko Fujimori cumpla su promesa de imponer orden y retire de circulación los vehículos turísticos que incumplan la normativa. También pidió aplicar esta medida a las avionetas, tras el reciente accidente que dejó múltiples fallecidos.

"Esta es una realidad y solicitamos, desde Proturismo, a nuestro ministro de Mincetur, Rogers Valencia, que cumpla con la palabra de Keiko Fujimori en poner orden y que retiren inmediatamente del parque automotor a los buses panorámicos y a los tubulares que no cumplan con las normas que se rigen desde el 2019. Como también a las avionetas que no están cumpliendo con lo dispuesto por la Direccion Aeronáutica Civil", declaró.

Buses panorámicos y avionetas deben entrar en evaluación, según Proturismo

Feriados bajo análisis

Por otro lado, se refirió a la propuesta, ya descartada, de reducir los feriados. Como representante del sector turismo, señaló que solo deberían evaluarse aquellos que no resulten verdaderamente beneficiosos para el país.

"La presidenta ha sido muy clara en su discurso si es que se van a tomar decisiones técnicas, que viene a presentar sistemas y procesos. Todo tiene que ser técnico y analizarse los feriados que están positivamente a favor del turismo y cuales no. Por ejemplo, si tenemos un feriado el día martes, eso no impacta en el sector turismo. Pero si cae viernes, puede ser posible que si ayude", anotó.

En diálogo con Exitosa, el titular de Proturismo, Tito Alegría, instó al Gobierno a intensificar de inmediato los controles sobre los servicios turísticos en Nasca. Además, solicitó retirar de circulación los buses panorámicos, tubulares y avionetas que no cumplan las medidas de seguridad.