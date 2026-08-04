Tragedia en Nasca: esta es la imagen antes del accidente de los turistas fallecidos en la avioneta

04/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Tras reportarse el accidente aéreo en Nasca en el que la caída de una avioneta provocó la muerte de 13 ciudadanos peruanos y extranjeros, se ha dado a conocer la última imagen de los turistas de diferentes nacionales europeas, entre ellas: italiana, española y alemana.

Última imagen de los turistas antes de abordar avioneta en Nasca

El sábado 1 de agosto se tomó la última fotografía de los turistas extranjeros que fallecieron por la caída de una avioneta que despegó desde el aeropuerto de Pisco. En dicha imagen aparecen las víctimas y habría sido tomada por el guía turístico unos minutos antes de abordar al transporte aéreo para comenzar el recorrido que terminaría con sus vida.

Dentro de lo plasmado en la foto, se puede ver a los ciudadanos italianos que se encontraban posando juntos y de espaldas se puede apreciar a la pareja alemanes que también fueron víctimas mortales del accidente por la caída de la avioneta.

Imagen de los turistas antes de abordar

Lista de pasajeros fallecidos

Piloto: Américo Alejandro Salazar Cuellar

Copiloto: Irenka del Carpio Guanilo

Pasajeros de nacionalidad italiana:

Elena Sala Matteo Gianturco Lorenzo Angelucci Massimo Angelucci Cristina Maria Bianco Paolo Gianturco Pietro Gianturco

Pasajeros de nacionalidad alemana:

Hoffmann Gertrud Maria Hoffman Andreas

Pasajeros de nacionalidad española:

Alfredo Avilés Muñoz Yerro Ana Isabel Sánchez Muñoz

Cuerpos de los fallecidos ya fueron identificados

Una vez reportados los hechos, las autoridades correspondientes asistieron a las inmediaciones para realizar los procedimientos necesarios en recolectar los cuerpos, puedan ser reconocidos luego de ser intervenidos en la sede Medicina Legal de Ica y finalmente sean entregados a los familiares de las víctimas.

En el caso de los ciudadanos extranjeros, la presidenta de la República, Keiko Fujimori mencionó el mismo sábado que, el Gobierno se encontraba en coordinación con los sectores implicados para que se pueda contactar con las instituciones europeas correspondientes por los 11 turistas de nacionalidad italiana (7), alemana (2) y española (2).

"Lamento profundamente este accidente. Han perdido la vida 12 personas. El ministro de Transportes está realizando la investigación correspondiente, y el canciller está comunicando a los consulados de los ciudadanos extranjeros que han perdido la vida", expresó la gobernante.

Finalmente, la imagen difundida corresponde a los instantes previos al accidente aéreo ocurrido en Nasca. El caso continúa bajo investigación con el fin de determinar las causas que provocaron la tragedia en la que fallecieron los turistas que viajaban a bordo de la avioneta.