Esposa de Hernán Barcos celebra su primer gol con Sporting Cristal con romántico mensaje

04/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Hernán Barcos ya comenzó a celebrar goles con la camiseta de Sporting Cristal y, como era de esperarse, su esposa Giuli Cunha estuvo presente en este importante momento. La brasileña compartió fotografías del encuentro y acompañó la publicación con un romántico mensaje para el 'Pirata'.

Giuli Cunha celebra el gol de Hernán Barcos

Hernán Barcos recibió una emotiva muestra de cariño por parte de su esposa, Giuli Cunha, luego de anotar su primer gol con Sporting Cristal en la Liga1. La brasileña, quien suele acompañarlo en los momentos más importantes de su carrera, utilizó sus historias de Instagram para celebrar este nuevo logro deportivo.

Cunha publicó un collage compuesto por varias fotografías del delantero durante el partido. En las imágenes se observa a Hernán Barcos en pleno encuentro y también festejando su anotación con la camiseta celeste.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el breve pero romántico mensaje que la esposa del futbolista escribió junto a las imágenes. "Siempre contigo. Te amo", expresó Giuli Cunha, demostrando una vez más el respaldo que mantiene hacia el delantero argentino-peruano en cada etapa de su trayectoria profesional.

La publicación fue difundida después del primer gol de Hernán Barcos con Sporting Cristal, un momento que también generó numerosos comentarios entre los hinchas del conjunto rimense, quienes celebraron que el experimentado atacante comenzara a marcar diferencias dentro del campo.

Así fue el primer gol de Hernán Barcos con Sporting Cristal

Sporting Cristal recibió a Juan Pablo II el domingo 2 de agosto en el Estadio Alberto Gallardo, por la tercera fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga1 Te Apuesto. Para este compromiso, Hernán Barcos fue considerado como titular en el equipo celeste.

Durante la primera mitad, Sporting Cristal generó varias oportunidades para abrir el marcador, pero sus jugadores no estuvieron precisos al momento de definir. El gol recién llegó al inicio del segundo tiempo, cuando el reloj marcaba los 46 minutos.

La jugada comenzó por el sector derecho del ataque celeste. Santiago González envió un centro raso hacia el área, mientras que Pablo Míguez, defensor de Juan Pablo II, intentó despejar el balón. Sin embargo, el jugador no logró rechazarlo correctamente y la pelota terminó quedando a disposición de Hernán Barcos.

El 'Pirata' aprovechó la oportunidad y concretó la jugada, consiguiendo así su primera anotación oficial con Sporting Cristal. Su celebración fue captada en diversas fotografías, las mismas que posteriormente fueron compartidas por Giuli Cunha.

Así, Giuli Cunha celebró el primer gol de Hernán Barcos con Sporting Cristal mediante un romántico mensaje en Instagram. La esposa del 'Pirata' compartió imágenes de la anotación y reafirmó públicamente su apoyo al delantero durante esta nueva etapa con el cuadro celeste.