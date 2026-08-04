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SISMO sacude el Perú HOY, martes 04 de agosto: ¿Cuál fue la magnitud y el epicentro del temblor registrado?

Un sismo se registró en el país la mañana de este martes 04 de agosto. Conozca el epicentro, la magnitud y todos los detalles del movimiento según el reporte del IGP.

04/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 04/08/2026

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Un nuevo sismo ha sido registrado en el Perú esta mañana de martes 04 de agosto, según el reciente informe del Instituto Geofísico del Perú (IGP). Conoce la magnitud y el epicentro exacto de este movimiento telúrico y además, descubre cómo reaccionar ante un evento igual o de mayor intensidad.

Sismo en el Perú esta mañana, ¿cuál fue la magnitud y el epicentro?

El Perú está ubicado en un lugar altamente sísmico debido a que se encuentra sobre el "Cinturón de Fuego del Océano Pacífico" esta locación, genera que, se registren de manera recurrente una serie de temblores en el país.

Según lo reportado, el temblor tuvo un impacto con una magnitud de 4.0 fue registrado durante la mañana de este martes 04 de agosto, según informó el Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP). La presencia del movimiento telúrico sucedió a la 08:39 a.m. y tuvo como epicentro una zona ubicada a 30 km al SE de Pucallpa, Coronel Portillo - Ucayali.

De acuerdo con el reporte sísmico IGP/CENSIS/RS 2026-0524, el evento tuvo una profundidad de 152 kilómetros y se ubicó en las coordenadas de latitud -8.53 y longitud -74.30. Hasta el momento, no hay reportes de daños en la zona.

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Con este reporte, el Instituto Geofísico del Perú informó que este tipo de avisos permiten conocer las características de los movimientos telúricos ocurridos en todo el territorio y mantener actualizada la información de manera verificada para las autoridades y la población, brindando el epicentro exacto del desastre ocurrido.

¿Qué elementos se deben tener ante un sismo en la mochila de emergencia?

Frente a la ocurrencia de sismos en el país, diversas instituciones advierten que elementos se deben tener en casa. Dentro de lo más relevante que se puede elaborar con anticipación es la mochila de emergencia.

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Como parte de los artículos a considerar en la mochila de emergencia se debe incluir elementos de primera necesidad. Según el INDECI, debe empacar los siguientes artículos:

  • 1 litro de agua por persona.
  • Enlatados.
  • Galletas.
  • Una manta pequeña polar.
  • Alcohol en gel.
  • Mascarillas.
  • Artículos de higiene.
  • Linterna a pilas.
  • Radio portátil.
  • Silbato para dar alertas o avisos.

Estar preparados ante un nuevo temblor es una tarea de toda la población para reducir los riesgos y evitar pérdidas. Por ello, es importante conocer detalles del último sismo reportado por el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

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