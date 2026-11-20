20/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El sismo de magnitud 6.7 que sacudió Junín la noche de este viernes dejó reportes preliminares de viviendas afectadas, cortes eléctricos y caída de rocas en carreteras, según informó el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde.

¿Qué daños reportó el Gobierno?

Desde el Congreso de la República, el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde presentó el primer balance. Explicó que la información era preliminar y que el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) mantenía equipos desplegados para evaluar las zonas afectadas.

"No se han registrado de momento daños materiales significativos y, sobre todo, daños a las personas o afectaciones al cuerpo y la salud", señaló.

En Ulcumayo, Junín, se reportaron viviendas afectadas, aunque el ministro lo calificó como no significativo. Asimismo, mencionó que en Tarma algunas casas con daños leves. En Pichanaki, Chanchamayo, también se informó sobre una vivienda afectada.

Además, reportó que en Chanchamayo se registró una interrupción del servicio eléctrico, descrita como leve, según el ministro. De igual forma, señaló que el epicentro se ubicó en la meseta de Bombón, entre Carhuamayo y Ondores. Asimismo, explicó que la zona presenta baja densidad poblacional y terreno no escarpado.

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El ministro de Defensa, Rafael Belaunde, informó sobre los daños registrados tras el sismo de magnitud 6.7, cuyo epicentro se localizó en Junín.



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Carreteras afectadas tras el fuerte sismo de 6.7

El sismo también generó reportes de afectaciones en vías. La carretera Tarma-San Ramón tuvo una interrupción y luego quedó con el tránsito restringido, aunque todavía circulaban vehículos. Las autoridades reportaron caída de rocas en distintos tramos, por lo que se revisaban las condiciones para el desplazamiento.

En Huarochirí, se mencionó la presencia de rocas en la vía Huancayo-Cañete. El ministro también aludió a caída de rocas en zonas de Cañete, en la costa. Estos reportes fueron parte del balance inicial que dio tras la revisión de daños.

REPORTE SÍSMICO IGP/CENSIS/RS 2026-0818 Fecha y Hora Local: 20/11/2026 19:09:19 Magnitud: 6.7 Profundidad: 129km Latitud: -10.97 Longitud: -76.19 Intensidad: V Junín Referencia: 30 km al NO de Junín, Junín - Junín https://t.co/9fFKemqYyH — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) November 21, 2026

El titular de Defensa indicó que los equipos del Indeci estaban desplegados en el área y que la información sería actualizada conforme llegaran nuevos reportes técnicos. El monitoreo de la emergencia se centralizaba en el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN).

El reporte sísmico del IGP el movimiento telúrico registró una magnitud de 6.7, con el punto de referencia a 30 kilómetros al noroeste de la región Junín.. Indeci difundió el boletín y recomendó a la población mantener la calma y seguir medidas de seguridad.

Las autoridades continuaban recopilando información sobre el movimiento telúrico de 6.7 en Junín, los daños en viviendas y los problemas en las carreteras. El ministro pidió esperar los reportes de los especialistas de Indeci, mientras el COEN seguía concentrando los datos para actualizar el balance de la emergencia.