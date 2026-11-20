20/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un desprendimiento de rocas en los acantilados de la Costa Verde fue reportado en Lima la noche de este viernes 20 de noviembre, inmediatamente después de que un fuerte sismo remeciera la zona centro del país y se sintiera con intensidad en la capital.

Desprendimiento provocó mayor congestión vehicular

En videos compartidos tras el evento se aprecia cómo piedras de mediano y gran tamaño cayeron desde los acantilados hacia la calzada, quedando esparcidas en parte del circuito de playas y generando un riesgo directo para quienes transitaban por el lugar.

Ante la presencia de los fragmentos sobre el asfalto, varios conductores optaron por frenar o cambiar de trayectoria para esquivar las rocas y evitar impactos contra las lunas o la carrocería de sus vehículos.

Temblor en Perú 🇵🇪

Deslizamiento en la Costa Verde por el fuerte sismo que se registró en la noche de este viernes 20 de noviembre.



📹 @CHRlSTlAN____ pic.twitter.com/PLKJOHJzGY — Centinela 35 (@Centinela_35) November 21, 2026

Hasta el momento del reporte, no se había emitido un pronunciamiento oficial de la municipalidad sobre el incidente ni sobre las labores de limpieza o restricción preventiva en el tramo afectado. Cabe señalar, además, que este suceso generó mayor congestión vehicular dado que en Costa21 también se lleva a cabo hoy un concierto.

Detalles del sismo registrado por el IGP

De acuerdo con el reporte sísmico del Instituto Geofísico del Perú (IGP), el movimiento telúrico ocurrió a las 7:09 p. m. (19:09:19 hora local) de este viernes 20 de noviembre y alcanzó una magnitud de 6.7.

El Centro Sismológico Nacional ubicó el epicentro a 30 kilómetros al noroeste de Junín, con una profundidad de 129 kilómetros, coordenadas de latitud -10.97 y longitud -76.19, y una intensidad de nivel V en Junín, evento que también se percibió en la capital peruana.

🔴🔵 #InformamosYOpinamos 🗯🗯 | En diálogo con Exitosa, Mario Casaretto, gerente de Gestión de Riesgos de Desastres de la Municipalidad de Lima, afirmó que desde la comuna existe un plan inmediato para verificar situaciones anómalas que se hayan suscitado tras registrarse un... pic.twitter.com/YkVSAJHAT6 — Exitosa Noticias (@exitosape) November 21, 2026

En el marco de la actividad sísmica de la noche, las autoridades y especialistas recordaron mantener la calma, evitar la saturación de las líneas telefónicas tras el temblor y contar con una mochila de emergencia lista ante posibles réplicas o nuevos eventos. Asimismo, la Marina de Guerra descartó alerta de tsunami en el litoral peruano tras el movimiento telúrico.

La caída de rocas sobre la vía de la Costa Verde volvió a evidenciar el riesgo que representan los acantilados limeños ante sismos de fuerte percepción en la capital, como el registrado con epicentro en Junín. Mientras los conductores extremaron precauciones al circular por el circuito, la atención queda puesta en las evaluaciones municipales y en el monitoreo ante eventuales réplicas.