20/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Universitario de Deportes comenzó a reforzar su plantilla de cara a la temporada 2027. El lateral Mathías Llontop dejará Sport Boys y se unirá al elenco crema por los próximos tres años, tras llegar a un acuerdo de palabra para unirse a sus filas y de esa manera rechazar la continuidad en el primer puerto.

Deja el Callao por Ate

El mismo entrenador Carlos Desio dio a conocer en un programa de internet que el futbolista de 24 años que se encuentra a préstamo en el equipo rosado proveniente de Melgar, se marchará al conjunto crema. Diversos periodistas y medios corroboraron lo dicho, precisando el tiempo que durará su vínculo.

"Llega a Universitario por tres temporadas. Se confirma tras las declaraciones de Carlos Desio, DT de Sport Boys, quien aseguró que deja el club rosado y ya fichó por la 'U'. Convenció por su gran año, su nivel como lateral y su versatilidad como carrilero", señala una publicación del canal Colectivo World.

🚨 ¡MATHIAS LLONTOP YA ES DE LA 'U'! 🔴🟡 Llega a @Universitario con contrato por tres temporadas. Se confirma tras las declaraciones de Carlos Desio, DT de Sport Boys, quien aseguró que deja el club rosado y ya fichó por la 'U'. Convenció por su gran año, su nivel como lateral y su versatilidad como carrilero. ⚽ ▶️ Todos los detalles EN VIVO aquí 👇 https://t.co/JRowXhL1HA #Universitario #PepasDeLaPM #ColectivoWorld #YdaleU — Colectivo WORLD (@ColectivoWORLD) November 20, 2026

Cabe precisar que el cuadro chalaco buscó contratarlo de forma definitiva, sabiendo que acaba contrato con el 'dominó' el 31 de diciembre y que no extendió su vínculo. Sin embargo, el lateral izquierdo optó por llegar a Ate, teniendo la posibilidad de jugar la próxima Copa Libertadores.

Este acuerdo de palabra se haría oficial recién después de acabar el Torneo Clausura, tal como acostumbra Universitario, a no hacer oficial los fichajes mientras el campeonato está en proceso. Será el primer refuerzo crema para un sector cubierto por César Inga, con contrato por todo el 2027.

La temporada de Mathías Llontop

Para tener más regularidad, el lateral firmó a préstamos con la 'misilera' por toda la campaña actual, siendo fundamental para el entrenador Desio. Ha jugado un total de 33 partidos, consiguiendo anotar un gol ante Cantolao por la Copa de la Liga y dar cuatro asistencias, tres en este certamen y uno en la Liga1.

Pese a su buen rendimiento, el conjunto chalaco no consiguió el objetivo de un cupo para la próxima Copa Sudamericana y así disputar un torneo internacional en el año de su centenario. Acabó en el decimoprimer lugar con 43 puntos, a ocho del octavo clasificado.

Universitario de Deportes tiene un acuerdo de palabra con Mathías Llontop, jugador que pertenece a Melgar, a préstamos durante la actual temporada en Sport Boys. El vínculo entre el lateral izquierdo con el cuadro crema será por los próximos tres años