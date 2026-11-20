20/11/2026 / Exitosa Noticias / Política

Como parte de su agenda oficial en Japón, la presidenta Keiko Fujimori Higuchi sostuvo una serie de encuentros bilaterales y reuniones de negocios con autoridades y empresarios del país asiático.

En la previa, la mandataria sostuvo una reunión cumbre con la primera ministra, Sanae Takaichi, donde destacó y agradeció la cooperación japonesa frente al fenómeno El Niño y propuso fortalecer la asociación en materia de minerales críticos, promoviendo mayores oportunidades de exploración, procesamiento y generación de valor agregado en el Perú.

Reunión con diputados japoneses

En primer lugar, la jefa de Estado se reunió con el diputado Yasutoshi Nishimura, presidente de la Liga Parlamentaria de Amistad Japón-Perú, a quien no solo lo invitó a visitar nuestra nación, también conversaron sobre las oportunidades para ampliar las inversiones japonesas en el Perú y sobre la contribución de nuestro país a la seguridad económica y alimentaria del Japón, como proveedor de minerales críticos, recursos energéticos y alimentos.

Yasutoshi Nishimura / Keiko Fujimori.

Seguidamente, Fujimori Higuchi sostuvo un encuentro con la diputada Yuko Obuchi, presidenta de la Liga Parlamentaria de Amistad Japón-América Latina, con quien dialogó sobre el liderazgo de las mujeres en la política y en la vida pública en ambos países y sobre la comunidad peruana residente en el Japón.

Asimismo, también la invitó a visitar el Perú y agradeció su ofrecimiento de apoyar las actividades de la Embajada del Perú, como la iniciativa "Brigada Perú", que moviliza a voluntarios peruanos para colaborar con las autoridades japonesas ante desastres naturales.

Yuko Obuchi / Keiko Fujimori.

Encuentro con la Federación Empresarial de Japón

Del mismo modo, Keiko Fujimori se reunió con el presidente de la Federación Empresarial del Japón (Keidanren), Yoshinobu Tsutsui, organismo que agrupa a más de 1 500 empresas y a un centenar de asociaciones industriales.

Durante el encuentro, la mandataria reafirmó el compromiso de su Gobierno con la estabilidad macroeconómica, la seguridad jurídica, el respeto a los contratos y las reglas previsibles; además, conoció las principales inquietudes de las empresas japonesas con operaciones o interés de inversión en el Perú.

La jefa de Estado invitó a las empresas de Keidanren a invertir en la exploración, el procesamiento y la generación de valor agregado en cobre y otros minerales críticos, con altos estándares ambientales y sociales y con desarrollo de proveedores locales.

Yoshinobu Tsutsui / Keiko Fujimori

De esta manera, la presidenta Keiko Fujimori continúa llevando a cabo una serie de reuniones del más alto nivel en el continente asiático, a fin de generar mayores inversiones para el Perú.