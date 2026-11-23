23/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El cierre del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 definió a los ocho equipos peruanos que participarán en las competiciones de clubes de la Conmebol el próximo año. Cuatro disputarán la Copa Libertadores y otros cuatro jugarán la Copa Sudamericana, aunque todavía falta resolver el campeonato nacional.

La goleada de Sport Huancayo por 4-1 sobre Universitario fue determinante. Además de darle el título del segundo torneo de la temporada, permitió al conjunto huancaíno acceder a la Libertadores pese a terminar sexto en la tabla acumulada.

Los clasificados a la Copa Libertadores

Después de 34 jornadas, los cuatro representantes peruanos en el máximo torneo de clubes de Sudamérica serán:

Alianza Lima (Perú 1 o Perú 2)

Universitario de Deportes (Perú 1, Perú 2 o Perú 3)

Sport Huancayo (Perú 1, Perú 2 o Perú 3)

Melgar (Perú 4)

El caso de Sport Huancayo responde a una disposición del reglamento: el campeón del Clausura tenía garantizada una plaza en la Libertadores, independientemente de que no figurara entre los cuatro primeros de la clasificación anual. De esa manera, el "Rojo Matador" convirtió su conquista en un boleto internacional.

Melgar ocupará la plaza Perú 4 y disputará la primera fase del certamen. El orden definitivo de los otros representantes dependerá de los resultados de las eliminatorias por el título nacional.

¿Quiénes jugarán la Copa Sudamericana?

Los siguientes clubes representarán al Perú en la edición 2027. Antes de acceder a la fase de grupos, deberán enfrentarse entre sí en la primera fase del torneo:

Sporting Cristal

Deportivo Garcilaso

Cusco FC

Cienciano

Deportivo Garcilaso fue uno de los equipos directamente afectados por la consagración huancaína. Aunque terminó cuarto en el acumulado, quedó fuera de la Libertadores debido al cupo obtenido por Sport Huancayo como campeón del Clausura y pasó a integrar la nómina de la Sudamericana.

Así, la clasificación anual no fue el único criterio para distribuir las plazas: también se consideró el derecho que otorgaba ganar uno de los torneos de la temporada.

Tabla Acumulada Liga1 2026 - actualizada

El título nacional todavía está pendiente

Con los boletos internacionales definidos, la atención se concentra ahora en conocer al campeón de la Liga1. Alianza Lima, ganador del Apertura y primero de la tabla acumulada, espera directamente en la final nacional.

Sport Huancayo y Universitario volverán a enfrentarse en semifinales para determinar quién será su rival. Estos encuentros resolverán la lucha por la corona y terminarán de ordenar las plazas pendientes de los representantes peruanos en la Libertadores.