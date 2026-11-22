22/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La tarde de este domingo 22 de noviembre se vivió un escenario de incertidumbre en los exteriores del Estadio Nacional, donde más de 2 000 personas aguardaban con las puertas cerradas para la presentación vinculada a la Festividad de la Virgen de la Candelaria 2027, pese a que el ingreso estaba previsto para las 3:00 p. m. y el espectáculo para las 4:00 p. m.

Incertidumbre en los exteriores del coloso deportivo

El evento, anunciado en agosto por el presidente de la Federación Regional de Folklore y Cultura de Puno, Alexander Quispe Huaracha, como un lanzamiento gratuito con cerca de 3 000 danzantes, sikuris, morenadas, caporales y bandas musicales llegadas desde Puno, quedó envuelto en dudas ante la falta de aviso oficial y sin que se obtuviera respuesta del dirigente.

La demora y los rumores de cancelación afectaron tanto a los integrantes de las agrupaciones folklóricas que necesitaban ingresar para cambiarse de vestuario y prepararse antes de salir al escenario como a los asistentes llegados desde otras regiones e incluso desde el extranjero, quienes permanecían a la espera de un pronunciamiento de la organización.

No entran ni artistas ni público al estadio para el lanzamiento de #Candelaria 2027... Hasta la imagen de la virgen afuera

Dicen temas de permisos, pero peor es tener miles de personas en los alrededores, y es inevitable pensar que ese maltrato no sería a otros artistas... pic.twitter.com/ey26bmG7at — Candela Rios (@candelariosi) November 22, 2026

Pronunciamiento de la Municipalidad de Lima y falta de requisitos

En medio de la jornada, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) difundió un comunicado aclarando que la actividad programada en el Estadio Nacional no contaba con autorización municipal ni con garantías de orden público del Ministerio del Interior para realizarse.

Según detalló la comuna, la Federación Regional de Folklore y Cultura de Puno presentó una carta recién el 18 de noviembre, cuando restaban apenas dos días hábiles frente al plazo mínimo exigido de siete días hábiles de anticipación.

Asimismo, la MML precisó que los organizadores no cumplieron con los requisitos vigentes ni ingresaron los expedientes correspondientes ante las tres gerencias involucradas en el procedimiento de espectáculos públicos: Movilidad Urbana, Gestión del Riesgo de Desastres y Desarrollo Económico, encargada de otorgar la autorización municipal.

Asimismo, la comuna señaló que, pese a haber comunicado oportunamente la obligación de cumplir las exigencias, no se subsanaron las observaciones hasta el 20 de noviembre, por lo que no se inició el trámite administrativo.

Garantías denegadas y responsabilidades del evento

El comunicado municipal también señaló que, mediante la Resolución Directoral n.° 3685-2026-IN-VOI-DGIN-DAEG-OP de fecha 20 de noviembre de 2026, el Ministerio del Interior denegó la solicitud de garantías de orden público debido al incumplimiento de los requisitos exigidos para espectáculos públicos.

Con el pronunciamiento oficial, quedó descartado que el evento reuniera los permisos municipales y las garantías necesarias para desarrollarse. La falta de información oportuna dejó en vilo a delegaciones artísticas y público que se congregaron en los exteriores del recinto.