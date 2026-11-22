22/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El hijo del cantante Pedro Suárez-Vértiz, Tomás, sufrió un atropello mientras manejaba su scooter eléctrico y terminó saliendo despedido tras el impacto. El artista relató el accidente en redes sociales, donde explicó el miedo que sintió al caer, cómo comprobó su estado físico y qué ocurrió después con la conductora involucrada.

Tomás Suárez-Vértiz contó cómo vivió el atropello

El músico compartió detalles de lo ocurrido a través de una publicación en su cuenta de Instagram. Explicó que el impacto lo hizo salir volando del scooter y que, al caer, lo primero que hizo fue revisar su cuerpo para saber si tenía alguna lesión o sangrado.

"Me atropellaron mientras iba en mi scooter eléctrico y salí volando. Al caer, me miré el cuerpo para ver si estaba completo y si tenía sangre", señaló.

El accidente le provocó un fuerte susto. Tomás contó que, luego de caer, le costaba respirar, situación que lo llevó a pensar en la posibilidad de que no hubiera sobrevivido. En ese momento, recordó su fe y consideró que lo sucedido fue un milagro.

El hijo del recordado cantante también manifestó que sintió la presencia de Dios y de su ángel de la guarda durante el accidente. Según explicó, esta experiencia le hizo sentir que había recibido otra oportunidad, luego de salir despedido de su scooter eléctrico tras el atropello.

¿Cuál es el estado de salud del hijo de Pedro Suárez-Vértiz?

Después del accidente, Tomás Suárez-Vértiz confirmó que se encontraba bien y que no sufrió lesiones. Aunque describió el momento como una experiencia aterradora, precisó que logró salir ileso y que pudo conversar con la persona que conducía el vehículo que lo atropelló.

El músico también contó que, en los últimos meses, se acercó más a la religión y retomó su asistencia a misa, una decisión que relacionó con un periodo personal complicado. Explicó que, pese a sentirse feliz sobre el escenario y recibir cariño del público, atravesaba preocupaciones que lo llevaron a fortalecer su fe.

Tomás señaló que comenzó a asistir a misa, participar en retiros y conocer más sobre su religión. Asimismo, expresó públicamente su amor por Jesucristo y manifestó respeto por las creencias de otras personas, compartiendo el cambio que experimentó en su vida espiritual.

El relato del atropello generó atención por la forma en que el artista describió el accidente y su reacción tras caer. Tomás Suárez-Vértiz aseguró que está fuera de peligro, salió ileso del choque y pudo resolver la situación con la conductora, con quien conversó luego de lo sucedido.