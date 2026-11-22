22/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En el distrito de Chorrillos, vecinos reportan nuevamente una marcada acumulación de basura en distintos sectores de la jurisdicción, un problema que se arrastra desde hace varios días.

De acuerdo con los testimonios recogidos, frente al malecón del distrito se observan montículos de desechos que generan un fuerte hedor, mientras que varias avenidas principales se encuentran cubiertas de residuos de diverso tipo.

Focos infecciosos agravados por intenso calor

Los residentes advierten que la falta de recojo oportuno amenaza con agravar las condiciones sanitarias a raíz del calor de la temporada y el aumento de temperatura de los últimos días, transformando las vías en focos infecciosos.

En el tramo comprendido entre las avenidas Huaylas y Matellini, cerca del Instituto Nacional de Salud, una vecina alertó sobre la acumulación de desechos con presencia de gusanos y moscas verdes grandes. Asimismo, otros reportan incluso hasta la presencia de roedores, poniendo aún más en peligro la salud de la población.

🔴🔵 #ExitosaPerú | En Chorrillos, vecinos reportan gran cantidad de basura en todo el distrito, este problema se registra desde hace semanas atrás. Ellos indicaron que frente al malecón del distrito hay montículos de deshechos que generan un fuerte hedor. Asimismo, avenidas... pic.twitter.com/aj0UsPimd6 — Exitosa Noticias (@exitosape) November 22, 2026

Vías críticas, desmontes y cuestionamientos a la comuna

Entre las principales arterias afectadas figuran las avenidas El Sol, Castilla, Huaylas, San Genaro y Matellini, además de reportes difundidos en páginas de denuncia ciudadana que señalan concentraciones importantes de desmontes en sectores como Cedros de Villa.

Varios vecinos explicaron que, para no aumentar la contaminación en la vía pública, han evitado sacar sus propias bolsas acumuladas en casa, aunque tras más de cinco días el olor se vuelve difícil de soportar y el paso de camiones recolectores es escaso o inexistente en los puntos más críticos.

A la molestia por el retraso en el recojo se sumaron cuestionamientos vecinales sobre las condiciones laborales del personal de limpieza del distrito, en particular respecto al cumplimiento de sus pagos y al destino final donde se arrojan los residuos.

🔴🔵 #HablemosClaro💬💬 | En el distrito de Chorrillos, un enorme montículo de basura permanece en la vía pública. Según señalan los vecinos, los desperdicios llevan más de una semana sin ser recogidos por el camión recolector, situación que ha generado malestar e indignación... pic.twitter.com/EA2RA8N4lr — Exitosa Noticias (@exitosape) November 21, 2026

Aunque la Municipalidad de Chorrillos indicó el pasado viernes 20 que el problema respondía a dificultades operativas y difundió registros de labores de limpieza, señalando además que trabaja para normalizar progresivamente el servicio; sin embargo, los vecinos exigen que lo mostrado en redes sociales se traduzca de manera efectiva y continua en las calles.

La acumulación prolongada de residuos mantiene en alerta a los vecinos de Chorrillos, quienes temen que las altas temperaturas aceleren los riesgos sanitarios en zonas residenciales y vías transitadas. Mientras el municipio sostiene que avanza en normalizar el servicio, la población reclama soluciones concretas y sostenidas que devuelvan la limpieza al distrito.