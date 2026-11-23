23/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Gobierno declaró el estado de emergencia en 22 distritos de los departamentos de Huánuco, Junín y Pasco, luego de los daños ocasionados por los movimientos sísmicos registrados el 20 y 21 de noviembre de 2026.

Gobierno declara emergencia por sismos

La medida tendrá una vigencia de 60 días calendario y busca facilitar la ejecución de acciones inmediatas para atender a las poblaciones afectadas y recuperar los servicios e infraestructuras perjudicados

La disposición fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 155-2026-PCM, publicado en una edición extraordinaria del Diario oficial El Peruano el domingo 22 de noviembre. La norma establece que las intervenciones estarán orientadas a realizar trabajos de respuesta y rehabilitación frente a las consecuencias de los eventos sísmicos.

De acuerdo con los informes del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), los movimientos telúricos provocaron daños en viviendas, infraestructura educativa, vías de transporte y locales públicos, entre otras instalaciones.

Asimismo, el organismo advirtió que la capacidad de respuesta de los gobiernos regionales involucrados había sido sobrepasada, por lo que resultaba necesaria la intervención técnica y operativa del Gobierno Nacional.

¿Qué distritos fueron incluidos en la emergencia?

El anexo del decreto supremo detalla los 22 distritos comprendidos en la declaratoria. En Huánuco se encuentran Huácar, Amarilis, Huánuco, Pillco Marca y Panao.

En el departamento de Junín , la medida alcanza a Carhuamayo, Ulcumayo, Palca y San Pedro de Cajas. Mientras que en Pasco comprende a Paucar, Chontabamba, Pozuzo, Chaupimarca, Huachón, Huariaca, Pallanchacra, Paucartambo, Simón Bolívar, Ticlacayán, Tinyahuarco, Yanacancha y San Francisco de Asís de Yarusyacán.

La norma establece que los gobiernos regionales y locales deberán trabajar en coordinación con INDECI y diversos sectores del Ejecutivo, entre ellos Salud, Educación, Vivienda, Transportes, Defensa, Interior y Desarrollo Agrario, para implementar las medidas necesarias.

Donaciones: ¿qué bienes se podrán entregar?

Otro aspecto importante del decreto es que facilita la recepción de donaciones destinadas a atender la emergencia. Entre los bienes considerados figuran medicamentos, material médico, vacunas, equipos médicos, repelentes, alimentos, bebidas, prendas de vestir, colchones, calzado, artículos de aseo y materiales de construcción.

También se incluyen generadores eléctricos, combustibles, carpas, linternas, herramientas, motobombas, maquinaria pesada y puentes provisionales o definitivos. Asimismo, podrán brindarse gratuitamente servicios médicos, transporte, alimentación, logística y almacenamiento.

La implementación de estas acciones será financiada con los presupuestos institucionales de las entidades involucradas, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

La declaratoria permitirá reforzar la atención en las localidades afectadas por los sismos y acelerar las labores de recuperación durante los próximos 60 días, con participación de las autoridades regionales, locales y nacionales.