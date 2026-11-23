23/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Una familia perdió todas sus pertenencias y su principal fuente de ingresos luego de que un incendio consumiera su vivienda, ubicada en el distrito de La Victoria. El siniestro también destruyó dos mototaxis y afectó a un inmueble colindante. La madre de familia no descartó que el fuego haya sido provocado por un presunto ataque extorsivo.

Fuego arrasó con todo a su paso

La emergencia se registró alrededor de las 3:00 a. m. en la intersección del jirón Pisagua con la avenida Jaime Bauzate y Meza. Según la información recogida en el lugar, las llamas se propagaron rápidamente por la estructura, que era utilizada como vivienda y almacén de abarrotes y productos de limpieza.

En el interior residía una madre de familia junto a sus hijos menores. El fuego arrasó con sus pertenencias, entre ellas ropa, zapatos, camas y otros artículos del hogar. Además, dos mototaxis de propiedad de sus hijos mayores quedaron destruidas. Ambos vehículos eran utilizados como herramientas de trabajo para generar ingresos.

En declaraciones para Exitosa, la mujer contó la magnitud de las pérdidas y lamentó no haber recibido apoyo durante los años que lleva viviendo en la zona. "He perdido los materiales, ropa, zapatos, cama, no hay nada, se ha terminado todo hasta las dos motos, lo único que pude sacar fue el Villar de mi hijo. Ya son varios años y si no tengo ningún apoyo", expresó.

Incendió habría sido provocado

Asimismo, la damnificada señaló que este no sería el primer incendio registrado en el sector y manifestó sus sospechas sobre el origen del siniestro. Según explicó, en los alrededores existen diferentes almacenes, algunos presuntamente clandestinos, donde se guardan abarrotes y productos de limpieza.

En ese sentido, no descartó que detrás de lo ocurrido pueda estar una banda criminal dedicada al cobro de cupos a comerciantes. La familia considera que podría haber sido víctima de un daño colateral en medio de un presunto ataque extorsivo contra negocios de la zona. Sin embargo, esta hipótesis deberá ser materia de investigación.

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El incendio también alcanzó una vivienda colindante, donde murieron 16 animales, entre gallos y gallinas, como consecuencia de las llamas. Hasta el lugar llegaron tres unidades del Cuerpo General de Bomberos, cuyos efectivos trabajaron para controlar la emergencia y evitar que el fuego se extendiera hacia otros inmuebles.

Tras el siniestro, la familia permanece en el lugar sin contar con un espacio adecuado donde pasar la noche. Además de perder sus pertenencias, sus integrantes quedaron sin los vehículos que utilizaban para trabajar. La mujer espera recibir ayuda para afrontar esta difícil situación y solicita que se investiguen las circunstancias del incendio, ante la posibilidad de que haya sido provocado.