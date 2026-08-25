¿La comida recalentada puede provocar gastritis?: especialista precisa las causas de esta enfermedad

25/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Guardar lo que quedó del almuerzo para consumirlo más tarde es una práctica habitual en muchos hogares. Arroz, pollo, pescado, huevo y preparaciones con salsas suelen pasar de la mesa a la refrigeradora para luego regresar al plato mediante un proceso de recalentamiento. Sin embargo, esta costumbre también genera una duda frecuente: ¿comer alimentos recalentados puede provocar gastritis?

De acuerdo con el gastroenterólogo-endoscopista Roberto Piccini Larco, la respuesta requiere diferenciar entre el simple hecho de recalentar una preparación y la manera en que esta fue manipulada y conservada. El especialista explicó que enfriar y volver a calentar un alimento no causa gastritis por sí solo.

El verdadero riesgo aparece cuando la comida permanece durante demasiado tiempo a temperatura ambiente o no es refrigerada de manera adecuada.

¿La comida recalentada puede provocar malestares digestivos?

Aunque recalentar los alimentos no genera gastritis directamente , algunas personas pueden experimentar gases, pesadez, sensación de llenura o molestias abdominales después de consumir determinadas preparaciones. Estos síntomas tampoco significan necesariamente que la persona tenga gastritis.

El gastroenterólogo señala que, durante el proceso de enfriamiento y posterior calentamiento, los alimentos pueden experimentar modificaciones en su estructura. A ello se suma el riesgo de actividad bacteriana cuando la conservación ha sido deficiente. En ese escenario, el problema ya no sería la comida recalentada en sí, sino una posible contaminación del alimento.

El arroz, por ejemplo, requiere especial cuidado debido a las condiciones en las que puede conservarse. Lo mismo ocurre con alimentos como pollo, pescado, huevo y preparaciones que contienen salsas. Su contenido de humedad, proteínas o almidones puede favorecer la proliferación de microorganismos si no se mantienen bajo condiciones adecuadas.

Entre las bacterias asociadas a enfermedades transmitidas por alimentos contaminados o manipulados de manera incorrecta se encuentran la Salmonella y la Escherichia coli. Por ello, la recomendación no consiste en eliminar automáticamente las sobras de la dieta, sino en prestar atención a cuánto tiempo permanecieron fuera de refrigeración , cómo fueron almacenadas y bajo qué condiciones vuelven a calentarse.

¿Qué causa realmente la gastritis?

Frente a la creencia de que las sobras o los alimentos recalentados son responsables de la gastritis, el especialista precisa que esta enfermedad tiene otras causas. Una de las principales es la infección por Helicobacter pylori (H. pylori), una bacteria que puede afectar la mucosa del estómago.

También pueden intervenir determinados medicamentos, especialmente los antiinflamatorios no esteroideos (AINE), así como algunos hábitos y sustancias que pueden irritar la mucosa gástrica.

Entre ellos se encuentran el consumo de alcohol, tabaco, café y alimentos picantes. Los periodos prolongados de ayuno también pueden contribuir a la aparición o agravamiento de molestias digestivas.

La gastritis, además, no necesariamente presenta síntomas en todos los casos. Cuando aparecen molestias, estas pueden incluir dolor o ardor en la parte superior del abdomen, comúnmente identificado como la "boca del estómago". También pueden presentarse pesadez después de comer, mala digestión, sensación de llenura precoz, náuseas y vómitos.

Sin embargo, tener alguno de estos síntomas después de consumir una comida guardada no significa automáticamente que exista gastritis. Las molestias digestivas pueden responder a distintas causas, por lo que cuando aparecen con frecuencia o persisten pese a modificar los hábitos alimenticios, es recomendable acudir a un especialista para determinar su origen.