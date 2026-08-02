Subsidio de S/ 4 por galón: transportistas ya pueden solicitar el beneficio a través de plataforma de la ATU

02/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El subsidio de S/ 4 por galón de diésel aprobado por el Gobierno en mayo de este año ya cuenta con un canal oficial para su solicitud. La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) habilitó la Plataforma Digital de Subsidio Nacional (PDS), un sistema que permitirá a los transportistas de pasajeros y carga registrar sus comprobantes de pago electrónicos y acceder al beneficio económico.

Subsidio ante el alza de combustibles

La medida buscaba aliviar el impacto del alza de combustibles y garantizar la continuidad del servicio de transporte a nivel nacional. Este beneficio fue aprobado mediante el Decreto de Urgencia N.º 004-2026, tras semanas de presión de gremios de transportistas que advertían sobre la inviabilidad de mantener operaciones con el precio del diésel en niveles históricos.

El beneficio consiste en un aporte directo de S/ 4 por cada galón adquirido, aplicable a las unidades habilitadas y registradas en el sistema de transporte formal. La medida fue presentada como temporal, con vigencia inicial de dos meses, y se complementa con la fiscalización de la SUNAT y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) para evitar irregularidades.

Periodo de marcha blanca y plazos

La plataforma PDS habilitada por la ATU, inició una marcha blanca del 2 al 9 de agosto de 2026, con el objetivo de atender cualquier incidencia técnica antes de la recepción formal de solicitudes. A partir del 10 de agosto y hasta el 30 de septiembre, los transportistas podrán ingresar sus datos y documentos para acceder al beneficio.

Los solicitantes deberán crear un usuario y contraseña en la plataforma y registrar su Código de Cuenta Interbancaria (CCI). Además, deberán verificar que su RUC y habilitaciones vehiculares estén vigentes, información que será contrastada con las entidades competentes.

Posteriormente, se deberán subir los comprobantes de pago electrónicos que incluyan la placa del vehículo, tipo de combustible, volumen adquirido y ubicación del establecimiento. Solo se aceptarán adquisiciones realizadas entre el 29 de mayo y el 29 de julio de 2026. La solicitud podrá ser corregida una única vez dentro de los cinco días posteriores a su presentación.

Página para la recepción de solicitudes de subsidio.

Canales de soporte

En caso de dudas o inconvenientes, la ATU habilitó una mesa de ayuda a través del correo [email protected] y el WhatsApp +51 986 747 178, donde se brindará asistencia directa a los transportistas. Con esta puesta en marcha, la ATU busca garantizar que el subsidio aprobado por el Gobierno llegue de manera ordenada y transparente a los transportistas de pasajeros y carga.

La medida, que responde a una coyuntura marcada por el incremento de precios del diésel y la presión de los gremios, representa un alivio económico en medio de la crisis de combustibles. El reto ahora será asegurar que el beneficio se distribuya de manera equitativa y que el sistema digital funcione sin trabas, consolidando la confianza en una política que busca sostener la movilidad y el transporte público en el país.