Gobierno expulsa a integrantes del 'Tren de Aragua' tras cumplir condena por delitos de crimen organizado

02/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El gobierno de Keiko Fujimori ejecutó la expulsión de tres integrantes del Tren de Aragua después de que los extranjeros terminaran de cumplir sus condenas en el país. La medida fue comunicada por el Ministerio del Interior y forma parte de las acciones contra organizaciones criminales.

Expulsión tras cumplir condenas en Perú

Según información del Mininter, los tres ciudadanos extranjeros fueron retirados del país luego de finalizar sus respectivas penas judiciales. La decisión fue tomada mediante los procedimientos establecidos por las autoridades para evitar que permanezcan en el territorio nacional tras recuperar su libertad.

Esta medida se aplicó contra personas identificadas como integrantes del 'Tren de Aragua', una organización criminal de origen venezolano que ha sido investigada en distintos países de la región por actividades ilícitas. En el Perú, las autoridades han realizado diversos operativos contra sus facciones.

🔴🔵 #ElInformativoDeExitosa📺📺 | El Gobierno del Perú dispuso la expulsión de tres ciudadanos venezolanos integrantes de la banda criminal 'El Tren de Aragua', quienes fueron repatriados a su país tras cumplir ocho años de condena por tenencia ilegal de armas, contra la... pic.twitter.com/fWX7wWImEG — Exitosa Noticias (@exitosape) August 2, 2026

La expulsión de estos tres delincuentes se realizo como parte de las acciones del Estado para enfrentar la presencia de organizaciones criminales extranjeras. La publicación indicó que los ciudadanos fueron retirados luego de cumplir sus condenas establecidas por la justicia.

El gobierno ha aplicado en anteriores ocasiones medidas similares contra extranjeros relacionados con estructuras criminales. Estas acciones incluyen intervenciones policiales, procesos judiciales y procedimientos migratorios destinados a retirar del país a personas con antecedentes vinculados al delitos.

Acciones contra el crimen organizado

Las autoridades han informado sobre diferentes operativos contra integrantes y grupos relacionados con el Tren de Aragua. Las investigaciones incluyen casos relacionados con delitos como extorsión, secuestro, trata de personas y otros hechos atribuidos a redes criminales organizadas.

El Mininter señaló que estas medidas buscan fortalecer la seguridad ciudadana y continuar con la lucha contra las organizaciones criminales que operan dentro y fuera del país. La expulsión se concretó después de que los involucrados cumplieran las sanciones impuestas por la justicia peruana.

🛫 El ministro del Interior, César Astudillo, junto con los titulares de @CancilleriaPeru, Carlos Espá; de @MindefPeru, Rafael Belaúnde; y de @midagriperu, Marco Vinelli, encargado del @MinjusDH_Peru, supervisaron la expulsión de tres extranjeros vinculados al Tren de Aragua, en... pic.twitter.com/MKTA7Yntn5 — Ministerio del Interior 🇵🇪 (@MininterPeru) August 2, 2026

La organización criminal ha sido identificada por autoridades de varios países sudamericanos debido a su expansión territorial. En el país, diferentes unidades policiales han desarrollado intervenciones para capturar a presuntos integrantes y desarticular grupos relacionados con esta estructura delictiva.

Las autoridades mantienen acciones de vigilancia e investigación contra personas vinculadas al crimen organizado transnacional, mientras continúan aplicando medidas legales y migratorias para los extranjeros que tienen relación con actividades ilícitas dentro del territorio.

La expulsión de tres integrantes del Tren de Aragua en Perú se produjo luego de que cumplieran sus condenas, de acuerdo con la información oficial difundida por el Mininter. El Gobierno informó que continuará aplicando acciones contra organizaciones criminales y personas vinculadas a delitos dentro del país.